مصدر بـ بيراميدز لـ صدى البلد: عبد الله السعيد خارج مواجهة الزمالك رسميا

تأكد غياب عبد الله

الأشعة الأخيرة التي خضع لها السعيد، لحسم مشاركته في لقاء الزمالك، أكدت أنه مازال يعاني من إصابة العضلة الخلفية، وسيغيب أمام الأبيض بنسبة 90%".

وكان السعيد قد غاب عن مباراتي بيراميدز ضد أسوان والإنتاج الحربي في الدوري، على إثر هذه الإصابة.





ويلتقي بيراميدز مع الزمالك بعد غدٍ الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.