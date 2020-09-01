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رياضة

مصدر بـ بيراميدز لـ صدى البلد: عبد الله السعيد خارج مواجهة الزمالك رسميا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:07 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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حسن العمدة
تأكد غياب عبد الله السعيد نجم بيراميدز، عن مباراة فريقه القادمة أمام نادي الزمالك، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، بالجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لمصدر مطلع بنادي بيراميدز لـ صدى البلد: فإن الأشعة الأخيرة التي خضع لها السعيد، لحسم مشاركته في لقاء الزمالك، أكدت أنه مازال يعاني من إصابة العضلة الخلفية، وسيغيب أمام الأبيض بنسبة 90%".

وأضاف: "نراقب الأمر يومًا بعد يوم، والأهم بالنسبة لنا هو أن يلحق مباراة هورويا الغيني في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهر الجاري".


وكان السعيد قد غاب عن مباراتي بيراميدز ضد أسوان والإنتاج الحربي في الدوري، على إثر هذه الإصابة.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك بعد غدٍ الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.
ويتساوى الزمالك وبيراميدز في رصيد بـ 25 نقطة لكل فريق في تقاسم للمركز الثاني خلف الأهلي المتصدر.
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