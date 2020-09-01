قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز.. حازم إمام ومحمد حسن يخضعان لتدريبات تأهيلية

ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة.





ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية،في حين يعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.