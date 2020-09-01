قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز.. حازم إمام ومحمد حسن يخضعان لتدريبات تأهيلية

واصل حازم إمام ومحمد حسن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما.
ويأتي ذلك على هامش مران الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة.
ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية،في حين يعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.