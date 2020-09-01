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توك شو

قملت برضه.. هيدي كرم: أمي قصت شعري قبل الدراسة بيوم خوفا من القمل.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:58 م
الفنانة هيدى كرم
الفنانة هيدى كرم
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هاجر إبراهيم
تحدثت الفنانة هيدى كرم، عن ذكريات طفولتها، قائلة "أول يوم مدرسة أمى قصتلى شعرى.. خافت عليا أقمل وقملت برضه".

وأضافت "هيدى"، خلال برنامج "راجل و2 ستات"، أن شعرها في الصغر لم يكن جميلا مثل الآن، موضحة "كنت مبسوطة الشعريتين اللى عندى وجت قبل المدرسة وقصتهم.. وكان شعرى زى شعر سامح كدا"، مشيرة بذلك إلى الفنان سامح حسين.

ومن ناحية أخرى، حكت الفنانة داليا مصطفى، تجربتها مع ابنيها سليم وسلمى، قائلة "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان إنى مكنش دايركت.. لأنهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهما مع أصدقائهما أن تستفسر عنهما.

وتابعت "الله يكون فى عون الأمهات دلوقتى"، لأنهن أمهات جيل جديد تتحكم به التكنولوجيا، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن فى التعامل مع الأطفال.

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