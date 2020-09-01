محافظ البحر الأحمر: نسبة الإشغال السياحي 70%

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن أنه تم إنفاق أكثر من مليار جنية لتشغيل محطات المياه في الغردقة وتركيب الروافع وتطوير شبكة الصرف. إنفاق





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم انشاء مدن جديدة بديلة للعشوائيات الى جانب مشروع الإسكان الاجتماعي.









وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن تنفيذ الازالة يكون عهلى نفقة المخالف والمعتدي على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الدولة لا تتهاون في موضوع التعدي على أراضيها وتتعامل بكل حزم وحسم في هذا الملف.





وفي السياق نفسه أشار المحافظ، إلى أن الدولة المصرية واضحة كل الوضوح في ملف التعديات، متابعا أن يتم نقل الأسر إلى أماكن بديلة ثم يتم تنفيذ الأزالة.





وتابع أن نسير بشكل جيد ونحقق نسبة 50% ونسبة الاشغال وصلت 70% في الاشغال السياحي للفنادق في المحافظة.



