انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 .. اليوم

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ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) غدا الاربعاء الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولي)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).





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