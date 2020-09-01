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فن

كارمن سليمان تعلق على تكريم الرئيس الفرنسي لفيروز بأرفع وسام في فرنسا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:10 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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مصطفى كرم
علقت الفنانة كارمن سليمان على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسيدة فيروز ومنها وسام جوقة الشرف الفرنسي. 

ونشرت كارمن سليمان صورة لفيروز وعلقت عليها قائلة "‏الرائعة فيروز مُنحت وسام جوقه الشرف و هو ارفع وسام فرنسي أحبك يا صوت الدني ‎#فيروز ". 


وكان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".


والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".

ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.


يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

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