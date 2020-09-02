نزاع على 100 ألف جنيه.. فتوى قضائية لحل الأزمة بين "أزهر المنوفية" والتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام الأزهر الشريف المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، باداء مبلغ مقداره 97 الف 770 جنيها، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة بمحافظة المنوفية عن الأعوام الدراسية من 2012 حتي 2018.





وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ الأزهر الشريف المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، لم يسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الاعوام الدراسية من 2012 الي 2018 للهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقي عليها 97 الف 770 جنيها، ومن ثم يتعين عليه، سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة له، ولا ينال مما تقدم ما ذکرته المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، من أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن الاعوم الدراسية المذكورة.





وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المنطقة الازهرية، لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.