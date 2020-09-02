نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان التأهيل التربوي بطنطا

أجرى اليوم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا؛ جولة تفقدية شملت المرور على لجان امتحانات التأهيل التربوي بطنطا.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتور سامح سعادة، مدير مركز التأهيل التربوي بطنطا، وخلال الجولة تفقد الأميرُ لجانَ امتحانات الطلاب والطالبات، واطمأن على سير لجان الامتحانات وانتظامها وسط إجراءات احترازية شديدة؛ تمثلت في تعقيمٍ شامل لمدرجات الامتحان، وتطهيرها كافة.



