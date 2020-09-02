نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان التأهيل التربوي بطنطا

أجرى اليوم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا؛ جولة تفقدية شملت المرور على لجان امتحانات التأهيل التربوي بطنطا.
وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتور سامح سعادة، مدير مركز التأهيل التربوي بطنطا، وخلال الجولة تفقد الأميرُ لجانَ امتحانات الطلاب والطالبات، واطمأن على سير لجان الامتحانات وانتظامها وسط إجراءات احترازية شديدة؛ تمثلت في تعقيمٍ شامل لمدرجات الامتحان، وتطهيرها كافة.
كما اطمأن نائب رئيس الجامعة على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات؛ من خلال التهوية المناسبة، والإضاءة الكافية، وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على مستوى أسئلة الامتحان، وأنها من المقرر الدراسي.
جدير بالذكر أن امتحانات التأهيل التربوي بدأت اليوم في ثلاثة عشر مركزًا بمختلف محافظات الجمهورية وسط متابعة من إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.
رافق نائب رئيس الجامعة خلال جولته العميد محمود حلمي، مدير إدارة الأمن الإداري بقطاع الوجه البحري بطنطا.