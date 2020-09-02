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بين الناس

سكان شارع العشرين فيصل بالجيزة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن هلال عيد، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود عدد كبير من الكلاب الضالة بشارع العشرين بمنطقة فيصل التابع لمحافظة الجيزة، مما يهدد رواد المنطقة بالتعرض لحالات العقر.


ويقول فى رسالته إن الكلاب الضالة منتشرة بعدد كبير فى شارع العشرين فيصل التابعة إلى محافظة الجيزة، وتطارد المارة، خاصة بالليل، مسببة الرعب.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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