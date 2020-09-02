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ديني

بالأسماء .. الأوقاف تعلن الخطباء الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر الدينية بالمكافأة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف منذ قليل أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر الدينية بالمكافأة . 

وطالبت الوزارة كل مديرية إعداد تصورها بالمساجد التي تحتاج إلى جهودهم ورفعها لرئيس القطاع الديني خلال أسبوع على الأكثر لاعتمادها أو تعديلها بالعرض على السلطة المختصة وموافاة المديرية بما يلزم.

والناجحون هم :

مالاسمالمديرية
1.أحمد محمد السيد جعفرالإسكندرية
2.محمد محمد سعد جابرالاسكندرية
3.علاء محمد عبد الغفار إبراهيم العرابيالاسكندرية
4.عبدالله رفعت محمودسليمالاسكندرية
5.مصطفى عبد العليم محمد يوسفالاسكندرية
6.عصام عبد المقصود إمبارك حسانينالاسماعيلية
7.حسن جاد الكريم أحمد عبد الرحمنأسيوط
8.ياسر سمير عبد التواب زهرانأسيوط
9.محمد حامد إبراهيم حريزأسيوط
10.محمد أحمد محمود حسنأسيوط
11.عماد حمدي محمد حسنأسيوط
12.أحمد طه محمد حسنأسيوط
13.محمد حسين جاد سيدأسيوط
14.محمد محمود محمد علي جاد الحقأسيوط
15.صلاح الدين محمد أمين أحمدالأقصر
16.دسوقي أبو السعود دسوقي حامدالأقصر
17.محمد عبد الرحيم عبد الظاهر عبد الرحيمالأقصر
18.أبو الحسن الشاذلي هاشم محمدالأقصر
19.بدوي عبدالباسط أحمد طايعالأقصر
20.الحجاج علي محمود طهالأقصر
21.أسامه جابر عبد الراضي محمودالأقصر
22.محمود محمد بيومي ابوزيدالأقصر
23.محمد مصطفى عراقي أحمدالأقصر
24.أشرف عبدالله النوبيبرسىالأقصر
25.أحمد محمود إبراهيم محمد عنانيالأقصر
26.دسوقي أبو السعوددسوقي حامدالأقصر
27.عبد الفتاح سليم حسن سليمالأقصر
28.لطفي أحمد عبد الحافظالبحر الأحمر
29.ناصر محمد مهني عبد الناصرالبحر الأحمر
30. محمود إبراهيم محمد رضا محمد أبو القاسمالبحر الأحمر
31. محمد محمد توفيق أحمدالبحر الأحمر
32. أحمد محمد السيد خطابالبحيرة
33.  محمد عبدالله عبدمناف جادالبحيرة
34.   أحمد هاشم عبد الغفار شعبانالبحيرة
35.   محمد علي إبراهيم محمود حمدالبحيرة
36.   عاصم محمد أبو عجيله نويشيالبحيرة
37.   عبد الصمد رجب عبد الصمد العوالبحيرة
38.   حمادة محمد السيد خطابالبحيرة
39.   حسين نايف بسيوني عبد النبيالبحيرة
40.   محمد سعيد محمد القزازالبحيرة
41.   محمودمحمدعبد المعطي الديبالبحيرة
42.   كريم إبراهيم محمد محمد عبد اللهالبحيرة
43.   محمد ممدوح محمد البربريالبحيرة
44.   شعبان محمد فراج نوارالبحيرة
45.   محمدأحمد محمد أبو العطاالبحيرة
46.   فرج سعيد محمد عبد العالالبحيرة
47.   محمود مصطفى عمر عبد المجيد عفشالبحيرة
48.   رضا فوزي إبراهيم يوسف قرقيطالبحيرة
49.   محمود حسن عبد الغفار حجاجالبحيرة
50.   أيمن توفيق هنداوي حرحشالبحيرة
51.   إبراهيم حسن عبد الرازق داودالبحيرة
52.   حسن عبد العزيز شعبان أبو عامرالبحيرة
53.   وجيه عبدالحميد حسين قطوسالبحيرة
54.   نور محمد إسماعيل الأنصاريالبحيرة
55.   عثمان محمد محمود أبوعامرالبحيرة
56.   مصطفى سعد مصطفى عبد اللهبني سويف
57.   محمد عبد الستار إبراهيم محمدبني سويف
58.   علي سليمان عبدالحميد شحاتهبني سويف
59.   محمد حميدة محمود رستمبني سويف
60.   محمد شحات عبدالفتاح معوضبني سويف
61.   الجيلانيفتحي محمد عبداللطيفبني سويف
62.   إسماعيل محمد عبدالستار علي محمدبني سويف
63.   أحمد محمد محمود الخطيببني سويف
64.     عبد السيدجمعةعبد الفتاح جادبني سويف
65.      بطل حلمي رمضان عبد العالبني سويف
66.عبد الجليل لطفي أبوبكر عبد اللطيفبني سويف
67.محمود محمد حويحي مرسيبني سويف
68.شكري محمد عبد الحميد محمدبني سويف
69.نور عبد المنعم علي محمدبني سويف
70.محمد طه محمد ابراهيمبني سويف
71.أشرف سيد عيد عبد النبيبني سويف
72.أسامة عبد الجواد سيد عبد الجوادبني سويف
73.أحمد عمر حسين محمدبني سويف
74.محمد سيد حسن إبراهيمبني سويف
75.سيد مجدي سيد عبد الحميدبني سويف
76.سِلْمي أحمد عبد الباسط عبد الجوادبني سويف
77.إسماعيل محمدعبدالستارعلي محمدبني سويف
78.أحمد فوزي محمود أحمدبني سويف
79.خالد شحات سيد عبدالكريمبني سويف
80.ايمن فكري فرج عبدالباقيبني سويف
81.السيد محمد بريقي عثمانجنوب سيناء
82.عبدالعزيز محمد على عبدالمجيدجنوب سيناء
83.نصر رمضان علي حسين الكيلانيالجيزة
84.أحمد رجب يوسف عوضالجيزة
85.أمير محمد حامد عوضينالدقهلية
86.محمد عبدالله خليل الشرقاويالدقهلية
87. محمد محمد هلال محمدالدقهلية
88.إبراهيم يوسف محمد يوسفالدقهلية
89.أحمد محمود عبده السيد العسالالدقهلية
90.أحمد ياسر عبد القادر ابو العطا نجمالدقهلية
91.محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاحدمياط
92.نصر إبراهيم طه بركاتدمياط
93.راضي محمود التابعي العدويدمياط
94.عبده محمد محمدالخنينىدمياط
95.محمد عزيز حسين شنبدمياط
96.ممدوح أحمد عبد الله قبيصيسوهاج
97.محمد إبراهيم سيد أحمدسوهاج
98.محمد شرف الدين عيد قلمسوهاج
99.أحمد محمد جاد الرب أحمدسوهاج
100.رأفت مصطفى عارف عليسوهاج
101.حمدي حامد محمود السيدسوهاج
102.رجب محمودامين عبد ربةسوهاج
103.أحمد محمد زغلول علي الدينالسويس
104.محمود حبيب أحمد عبد اللهالشرقية
105.سامحمحمدحبيبعوضاللهالشرقية
106.محمد كرم محمد الهادي خليلالشرقية
107.وليد أشرف عبد الحي علي حسنالشرقية
108.السيد ناصر السيد محمد سيدالشرقية
109.عبد العزيز حسن سليمان خليلشمال سيناء
110.محمود أحمد محمود مخلصالغربية
111.هيثم عبد الله عبد المجيد فايدالغربية
112.إبراهيم اسماعيل إبراهيم النورالغربية
113.محمد المنشاوي سليمان عيدالغربية
114.إبراهيم ابراهيمالبسطويسي جودهالغربية
115.محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزيالغربية
116. أحمدمحمدسيدأحمدابوطالبالغربية
117.فهيم مسعود محمد العصاميالغربية
118.السيد عبد الغفار على ابو سويلمالغربية
119.محمد عبد المقصود أبو النجا ابو راضيالغربية
120.محمود مصطفى محمود البقريالغربية
121.إبراهيم فتحي أحمد السكريةالغربية
122.هيثم عبد الله عبد المجيد فايدالغربية
123.يوسف شعبان عبده الشرقاويالغربية
124.حامدفتوح محمدنداالغربية
125.عادل المحمدي علي السيد الهلاليالغربية
126.حسام طه محمد عبد العاطيالفيوم
127.  محمد خضر عيد خضرالفيوم
128.محمد ربيع محمد عبد السلامالفيوم
129.محمد عيسى خليل دسوقيالفيوم
130.     أحمدبهنسي رمضان الديبالقاهرة
131.محمد عبد الحميد جنيدي عليالقاهرة
132.محمد محمد بيومي البربريالقاهرة
133.محمد حسن عبد اللطيف عبد الدايمالقليوبية
134. محمد عبد الهادي محمد علىالقليوبية
135.ناصرعبد التواب حسين على عبد التوابالقليوبية
136.جمال عبد الناصر رمضان مرسي عزبالقليوبية
137.عبد الفتاح عطاسعد عبد الفتاحالقليوبية
138.إبراهيم ربيع إبراهيم أحمد إمامالقليوبية
139.أيمن جاد الحسيني جاد سلامةالقليوبية
140.محمد فؤاد محمد الغنامالقليوبية
141.خالد عبد العزيز عبد الرازقالقليوبية
142.هاني فتحي عبد المنعم سيد أحمدالقليوبية
143.أحمد عبدالناصر على السيدالقليوبية
144.مصطفى يوسف عبدالباسط يوسفالقليوبية
145.محمود ماهر أمين عبدالفتاحالقليوبية
146.عماد الدين علي أحمد عبد الهاديقنا
147.أحمد فؤاد سليم عبد الوارثقنا
148.رفاعي صبري صديق عبد المجيدقنا
149.وليد محمود أبوالمجد محمودقنا
150.أحمد خضري تغيان عليقنا
151.عبدالله حمدي خلف حاديقنا
152.المزمل أحمد حسن عليقنا
153.عبد الرازق نور الدين على سليمقنا
154.أبوالحجاج محمد علي إمبابيقنا
155.محمودأحمد محمود عيسيقنا
156.عبدالله إبراهيم أحمد إبراهيمقنا
157.محمود رشدي صالح محمدقنا
158.راشد حجازي عبد الرحيم راشدقنا
159.عماد حمدي إسماعيل فراجكفر الشيخ
160.محمود عباس السيد إبراهيم عبداللهكفر الشيخ
161.أنور شمس محمد متوليكفر الشيخ
162.عمادالشحات منشاوي أبو عقادهكفر الشيخ
163.بلال محمد رمضان محمدكفر الشيخ
164.ولاء الدين عبد العال عطية جاب اللهكفر الشيخ
165.أحمد محمد نظمي سيدأحمد محمدكفر الشيخ
166.صلاح علي رزق عليكفر الشيخ
167.السيدأمين محمدحجازيكفر الشيخ
168.وليد اسماعيل شريشرةكفر الشيخ
169.محمد جمعة المتولي المرسي سويلمكفر الشيخ
170.عادل عبد القادر حسن الجرنكفر الشيخ
171.عبد العال حمدين عبد العال أبو شريفكفر الشيخ
172.حسني إبراهيم محمد محمد يوسفكفر الشيخ
173.عبد الغنى سعد ابو الفتوح محمدكفر الشيخ
174.مروان عبد الحليم محمد أبو العنين المحصكفر الشيخ
175.حسين محمد صلاح شلتحكفر الشيخ
176.محمد محمد علي فرجكفر الشيخ
177.رضا أحمد علي أبوسعدهكفر الشيخ
178.عادل على السيد نصاركفر الشيخ
179.مرسى محمد مرسى علىكفر الشيخ
180.صالح محمد صالح محمد حنفيكفر الشيخ
181.أحمد محمد علي زبيدةكفر الشيخ
182.مؤمن عبدالمجيد محمد عبدالفتاحالمنوفية
183.علي عبد الوهاب محمد علامالمنوفية
184.فتحي محمد أحمد البرماوىالمنوفية
185.سعيد محمود عبد الله شمس الدينالمنوفية
186.عمرو سعيد فتوح درويشالمنوفية
187.طه على محمد علىالمنيا
188.حسن أحمد حسن عبد اللهالمنيا
189.حسين ناجى عبد العليم حسينالمنيا
190.مصطفي سعد شاكر عليالمنيا
191.رجب عبد النعيم عبد الرحيم محمدالمنيا
192.رضا حسن عبد العزيز حسنالمنيا
193.يسري توفيق سيد عليالوادي الجديد
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