بالأسماء .. الأوقاف تعلن الخطباء الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر الدينية بالمكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف منذ قليل أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر الدينية بالمكافأة .
وطالبت الوزارة كل مديرية إعداد تصورها بالمساجد التي تحتاج إلى جهودهم ورفعها لرئيس القطاع الديني خلال أسبوع على الأكثر لاعتمادها أو تعديلها بالعرض على السلطة المختصة وموافاة المديرية بما يلزم.
والناجحون هم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|أحمد محمد السيد جعفر
|الإسكندرية
|2.
|محمد محمد سعد جابر
|الاسكندرية
|3.
|علاء محمد عبد الغفار إبراهيم العرابي
|الاسكندرية
|4.
|عبدالله رفعت محمودسليم
|الاسكندرية
|5.
|مصطفى عبد العليم محمد يوسف
|الاسكندرية
|6.
|عصام عبد المقصود إمبارك حسانين
|الاسماعيلية
|7.
|حسن جاد الكريم أحمد عبد الرحمن
|أسيوط
|8.
|ياسر سمير عبد التواب زهران
|أسيوط
|9.
|محمد حامد إبراهيم حريز
|أسيوط
|10.
|محمد أحمد محمود حسن
|أسيوط
|11.
|عماد حمدي محمد حسن
|أسيوط
|12.
|أحمد طه محمد حسن
|أسيوط
|13.
|محمد حسين جاد سيد
|أسيوط
|14.
|محمد محمود محمد علي جاد الحق
|أسيوط
|15.
|صلاح الدين محمد أمين أحمد
|الأقصر
|16.
|دسوقي أبو السعود دسوقي حامد
|الأقصر
|17.
|محمد عبد الرحيم عبد الظاهر عبد الرحيم
|الأقصر
|18.
|أبو الحسن الشاذلي هاشم محمد
|الأقصر
|19.
|بدوي عبدالباسط أحمد طايع
|الأقصر
|20.
|الحجاج علي محمود طه
|الأقصر
|21.
|أسامه جابر عبد الراضي محمود
|الأقصر
|22.
|محمود محمد بيومي ابوزيد
|الأقصر
|23.
|محمد مصطفى عراقي أحمد
|الأقصر
|24.
|أشرف عبدالله النوبيبرسى
|الأقصر
|25.
|أحمد محمود إبراهيم محمد عناني
|الأقصر
|26.
|دسوقي أبو السعوددسوقي حامد
|الأقصر
|27.
|عبد الفتاح سليم حسن سليم
|الأقصر
|28.
|لطفي أحمد عبد الحافظ
|البحر الأحمر
|29.
|ناصر محمد مهني عبد الناصر
|البحر الأحمر
|30.
|محمود إبراهيم محمد رضا محمد أبو القاسم
|البحر الأحمر
|31.
|محمد محمد توفيق أحمد
|البحر الأحمر
|32.
|أحمد محمد السيد خطاب
|البحيرة
|33.
|محمد عبدالله عبدمناف جاد
|البحيرة
|34.
|أحمد هاشم عبد الغفار شعبان
|البحيرة
|35.
|محمد علي إبراهيم محمود حمد
|البحيرة
|36.
|عاصم محمد أبو عجيله نويشي
|البحيرة
|37.
|عبد الصمد رجب عبد الصمد العو
|البحيرة
|38.
|حمادة محمد السيد خطاب
|البحيرة
|39.
|حسين نايف بسيوني عبد النبي
|البحيرة
|40.
|محمد سعيد محمد القزاز
|البحيرة
|41.
|محمودمحمدعبد المعطي الديب
|البحيرة
|42.
|كريم إبراهيم محمد محمد عبد الله
|البحيرة
|43.
|محمد ممدوح محمد البربري
|البحيرة
|44.
|شعبان محمد فراج نوار
|البحيرة
|45.
|محمدأحمد محمد أبو العطا
|البحيرة
|46.
|فرج سعيد محمد عبد العال
|البحيرة
|47.
|محمود مصطفى عمر عبد المجيد عفش
|البحيرة
|48.
|رضا فوزي إبراهيم يوسف قرقيط
|البحيرة
|49.
|محمود حسن عبد الغفار حجاج
|البحيرة
|50.
|أيمن توفيق هنداوي حرحش
|البحيرة
|51.
|إبراهيم حسن عبد الرازق داود
|البحيرة
|52.
|حسن عبد العزيز شعبان أبو عامر
|البحيرة
|53.
|وجيه عبدالحميد حسين قطوس
|البحيرة
|54.
|نور محمد إسماعيل الأنصاري
|البحيرة
|55.
|عثمان محمد محمود أبوعامر
|البحيرة
|56.
|مصطفى سعد مصطفى عبد الله
|بني سويف
|57.
|محمد عبد الستار إبراهيم محمد
|بني سويف
|58.
|علي سليمان عبدالحميد شحاته
|بني سويف
|59.
|محمد حميدة محمود رستم
|بني سويف
|60.
|محمد شحات عبدالفتاح معوض
|بني سويف
|61.
|الجيلانيفتحي محمد عبداللطيف
|بني سويف
|62.
|إسماعيل محمد عبدالستار علي محمد
|بني سويف
|63.
|أحمد محمد محمود الخطيب
|بني سويف
|64.
|عبد السيدجمعةعبد الفتاح جاد
|بني سويف
|65.
|بطل حلمي رمضان عبد العال
|بني سويف
|66.
|عبد الجليل لطفي أبوبكر عبد اللطيف
|بني سويف
|67.
|محمود محمد حويحي مرسي
|بني سويف
|68.
|شكري محمد عبد الحميد محمد
|بني سويف
|69.
|نور عبد المنعم علي محمد
|بني سويف
|70.
|محمد طه محمد ابراهيم
|بني سويف
|71.
|أشرف سيد عيد عبد النبي
|بني سويف
|72.
|أسامة عبد الجواد سيد عبد الجواد
|بني سويف
|73.
|أحمد عمر حسين محمد
|بني سويف
|74.
|محمد سيد حسن إبراهيم
|بني سويف
|75.
|سيد مجدي سيد عبد الحميد
|بني سويف
|76.
|سِلْمي أحمد عبد الباسط عبد الجواد
|بني سويف
|77.
|إسماعيل محمدعبدالستارعلي محمد
|بني سويف
|78.
|أحمد فوزي محمود أحمد
|بني سويف
|79.
|خالد شحات سيد عبدالكريم
|بني سويف
|80.
|ايمن فكري فرج عبدالباقي
|بني سويف
|81.
|السيد محمد بريقي عثمان
|جنوب سيناء
|82.
|عبدالعزيز محمد على عبدالمجيد
|جنوب سيناء
|83.
|نصر رمضان علي حسين الكيلاني
|الجيزة
|84.
|أحمد رجب يوسف عوض
|الجيزة
|85.
|أمير محمد حامد عوضين
|الدقهلية
|86.
|محمد عبدالله خليل الشرقاوي
|الدقهلية
|87.
|محمد محمد هلال محمد
|الدقهلية
|88.
|إبراهيم يوسف محمد يوسف
|الدقهلية
|89.
|أحمد محمود عبده السيد العسال
|الدقهلية
|90.
|أحمد ياسر عبد القادر ابو العطا نجم
|الدقهلية
|91.
|محمد فتحي عبد العزيز عبد الفتاح
|دمياط
|92.
|نصر إبراهيم طه بركات
|دمياط
|93.
|راضي محمود التابعي العدوي
|دمياط
|94.
|عبده محمد محمدالخنينى
|دمياط
|95.
|محمد عزيز حسين شنب
|دمياط
|96.
|ممدوح أحمد عبد الله قبيصي
|سوهاج
|97.
|محمد إبراهيم سيد أحمد
|سوهاج
|98.
|محمد شرف الدين عيد قلم
|سوهاج
|99.
|أحمد محمد جاد الرب أحمد
|سوهاج
|100.
|رأفت مصطفى عارف علي
|سوهاج
|101.
|حمدي حامد محمود السيد
|سوهاج
|102.
|رجب محمودامين عبد ربة
|سوهاج
|103.
|أحمد محمد زغلول علي الدين
|السويس
|104.
|محمود حبيب أحمد عبد الله
|الشرقية
|105.
|سامحمحمدحبيبعوضالله
|الشرقية
|106.
|محمد كرم محمد الهادي خليل
|الشرقية
|107.
|وليد أشرف عبد الحي علي حسن
|الشرقية
|108.
|السيد ناصر السيد محمد سيد
|الشرقية
|109.
|عبد العزيز حسن سليمان خليل
|شمال سيناء
|110.
|محمود أحمد محمود مخلص
|الغربية
|111.
|هيثم عبد الله عبد المجيد فايد
|الغربية
|112.
|إبراهيم اسماعيل إبراهيم النور
|الغربية
|113.
|محمد المنشاوي سليمان عيد
|الغربية
|114.
|إبراهيم ابراهيمالبسطويسي جوده
|الغربية
|115.
|محمد عبد الحميد عبد الرازق حويزي
|الغربية
|116.
|أحمدمحمدسيدأحمدابوطالب
|الغربية
|117.
|فهيم مسعود محمد العصامي
|الغربية
|118.
|السيد عبد الغفار على ابو سويلم
|الغربية
|119.
|محمد عبد المقصود أبو النجا ابو راضي
|الغربية
|120.
|محمود مصطفى محمود البقري
|الغربية
|121.
|إبراهيم فتحي أحمد السكرية
|الغربية
|122.
|هيثم عبد الله عبد المجيد فايد
|الغربية
|123.
|يوسف شعبان عبده الشرقاوي
|الغربية
|124.
|حامدفتوح محمدندا
|الغربية
|125.
|عادل المحمدي علي السيد الهلالي
|الغربية
|126.
|حسام طه محمد عبد العاطي
|الفيوم
|127.
|محمد خضر عيد خضر
|الفيوم
|128.
|محمد ربيع محمد عبد السلام
|الفيوم
|129.
|محمد عيسى خليل دسوقي
|الفيوم
|130.
|أحمدبهنسي رمضان الديب
|القاهرة
|131.
|محمد عبد الحميد جنيدي علي
|القاهرة
|132.
|محمد محمد بيومي البربري
|القاهرة
|133.
|محمد حسن عبد اللطيف عبد الدايم
|القليوبية
|134.
|محمد عبد الهادي محمد على
|القليوبية
|135.
|ناصرعبد التواب حسين على عبد التواب
|القليوبية
|136.
|جمال عبد الناصر رمضان مرسي عزب
|القليوبية
|137.
|عبد الفتاح عطاسعد عبد الفتاح
|القليوبية
|138.
|إبراهيم ربيع إبراهيم أحمد إمام
|القليوبية
|139.
|أيمن جاد الحسيني جاد سلامة
|القليوبية
|140.
|محمد فؤاد محمد الغنام
|القليوبية
|141.
|خالد عبد العزيز عبد الرازق
|القليوبية
|142.
|هاني فتحي عبد المنعم سيد أحمد
|القليوبية
|143.
|أحمد عبدالناصر على السيد
|القليوبية
|144.
|مصطفى يوسف عبدالباسط يوسف
|القليوبية
|145.
|محمود ماهر أمين عبدالفتاح
|القليوبية
|146.
|عماد الدين علي أحمد عبد الهادي
|قنا
|147.
|أحمد فؤاد سليم عبد الوارث
|قنا
|148.
|رفاعي صبري صديق عبد المجيد
|قنا
|149.
|وليد محمود أبوالمجد محمود
|قنا
|150.
|أحمد خضري تغيان علي
|قنا
|151.
|عبدالله حمدي خلف حادي
|قنا
|152.
|المزمل أحمد حسن علي
|قنا
|153.
|عبد الرازق نور الدين على سليم
|قنا
|154.
|أبوالحجاج محمد علي إمبابي
|قنا
|155.
|محمودأحمد محمود عيسي
|قنا
|156.
|عبدالله إبراهيم أحمد إبراهيم
|قنا
|157.
|محمود رشدي صالح محمد
|قنا
|158.
|راشد حجازي عبد الرحيم راشد
|قنا
|159.
|عماد حمدي إسماعيل فراج
|كفر الشيخ
|160.
|محمود عباس السيد إبراهيم عبدالله
|كفر الشيخ
|161.
|أنور شمس محمد متولي
|كفر الشيخ
|162.
|عمادالشحات منشاوي أبو عقاده
|كفر الشيخ
|163.
|بلال محمد رمضان محمد
|كفر الشيخ
|164.
|ولاء الدين عبد العال عطية جاب الله
|كفر الشيخ
|165.
|أحمد محمد نظمي سيدأحمد محمد
|كفر الشيخ
|166.
|صلاح علي رزق علي
|كفر الشيخ
|167.
|السيدأمين محمدحجازي
|كفر الشيخ
|168.
|وليد اسماعيل شريشرة
|كفر الشيخ
|169.
|محمد جمعة المتولي المرسي سويلم
|كفر الشيخ
|170.
|عادل عبد القادر حسن الجرن
|كفر الشيخ
|171.
|عبد العال حمدين عبد العال أبو شريف
|كفر الشيخ
|172.
|حسني إبراهيم محمد محمد يوسف
|كفر الشيخ
|173.
|عبد الغنى سعد ابو الفتوح محمد
|كفر الشيخ
|174.
|مروان عبد الحليم محمد أبو العنين المحص
|كفر الشيخ
|175.
|حسين محمد صلاح شلتح
|كفر الشيخ
|176.
|محمد محمد علي فرج
|كفر الشيخ
|177.
|رضا أحمد علي أبوسعده
|كفر الشيخ
|178.
|عادل على السيد نصار
|كفر الشيخ
|179.
|مرسى محمد مرسى على
|كفر الشيخ
|180.
|صالح محمد صالح محمد حنفي
|كفر الشيخ
|181.
|أحمد محمد علي زبيدة
|كفر الشيخ
|182.
|مؤمن عبدالمجيد محمد عبدالفتاح
|المنوفية
|183.
|علي عبد الوهاب محمد علام
|المنوفية
|184.
|فتحي محمد أحمد البرماوى
|المنوفية
|185.
|سعيد محمود عبد الله شمس الدين
|المنوفية
|186.
|عمرو سعيد فتوح درويش
|المنوفية
|187.
|طه على محمد على
|المنيا
|188.
|حسن أحمد حسن عبد الله
|المنيا
|189.
|حسين ناجى عبد العليم حسين
|المنيا
|190.
|مصطفي سعد شاكر علي
|المنيا
|191.
|رجب عبد النعيم عبد الرحيم محمد
|المنيا
|192.
|رضا حسن عبد العزيز حسن
|المنيا
|193.
|يسري توفيق سيد علي
|الوادي الجديد