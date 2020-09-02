بالأسماء .. الأوقاف تعلن الخطباء الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر الدينية بالمكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف منذ قليل أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين الناجحين في مسابقة إقامة الشعائر الدينية بالمكافأة .

وطالبت الوزارة كل مديرية إعداد تصورها بالمساجد التي تحتاج إلى جهودهم ورفعها لرئيس القطاع الديني خلال أسبوع على الأكثر لاعتمادها أو تعديلها بالعرض على السلطة المختصة وموافاة المديرية بما يلزم.

والناجحون هم :