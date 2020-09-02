وصفها بـ الديك الرومي الملفوف.. عجوز بريطاني يعتدي على امرأة محجبة وطفلتها بألفاظ مسيئة .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعجوز بريطاني وهو يَسُبّ امرأة مسلمة محجبة ، وسط موقف للحافلات في لندن ، واصفًا إياها بـ "الديك الرومي الملفوف".





وكان العجوز البريطاني الغريب ، يصرخ في وجه المرأة المسلمة ، بكلمات عنصرية مؤذية، فيما وقفت المرأة المحجبة بجانب طفلتها خائفة تصوره.





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وظن الرجل العجوز العنصري أن المرأة "سعودية"، فصرخ فيها "عودي إلى السعودية.. هنا ليس مكانًا للمسلمين"، فقالت له: "أنت رجل مجنون".





ثم اتجه الرجل البريطاني إلى طفلتها الصغيرة ، موجهًا إليها الحديث: "أمك ملفوفة مثل الديك الرومي"؛ في إشارة منه إلى الحجاب الذي كانت ترتديه.





وانفجرت الفتاة الصغيرة في البكاء؛ خوفًا من الرجل الذي وقف يهذي ويصرخ فيها وأمها ، وهو ينظر إليهما "بلا رحمة"، فيما طالبته المرأة بالابتعاد عنهما.



