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منوعات

وصفها بـ الديك الرومي الملفوف.. عجوز بريطاني يعتدي على امرأة محجبة وطفلتها بألفاظ مسيئة .. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:08 ص
عجوز يهاجم مسلمة
عجوز يهاجم مسلمة
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عزة عاطف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعجوز بريطاني وهو يَسُبّ امرأة مسلمة محجبة، وسط موقف للحافلات في لندن، واصفًا إياها بـ "الديك الرومي الملفوف".

وكان العجوز البريطاني الغريب، يصرخ في وجه المرأة المسلمة، بكلمات عنصرية مؤذية، فيما وقفت المرأة المحجبة بجانب طفلتها خائفة تصوره.

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وظن الرجل العجوز العنصري أن المرأة "سعودية"، فصرخ فيها "عودي إلى السعودية.. هنا ليس مكانًا للمسلمين"، فقالت له: "أنت رجل مجنون".

ثم اتجه الرجل البريطاني إلى طفلتها الصغيرة، موجهًا إليها الحديث: "أمك ملفوفة مثل الديك الرومي"؛ في إشارة منه إلى الحجاب الذي كانت ترتديه.

وانفجرت الفتاة الصغيرة في البكاء؛ خوفًا من الرجل الذي وقف يهذي ويصرخ فيها وأمها، وهو ينظر إليهما "بلا رحمة"، فيما طالبته المرأة بالابتعاد عنهما.

وثار غضب الرجل وظل يهاجمهما ويطالبهما بالعودة إلى المملكة العربية السعودية، فطلبت منه المرأة بحزم وخوف ألا يتحدث إليهما.
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