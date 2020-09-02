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أخبار العالم

وقف إطلاق نار فوري.. الاتحاد الأوروبي: مسار برلين الإطار الوحيد لحل الصراع في ليبيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:49 ص
مفوض الشئون الخارجية
مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أحمد محرم
أكد مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعم الحل السياسي بين الأطراف الليبية والدعوة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار الفوري والمستدام.




وقال بوريل إن الإطار الدولي الوحيد لحل نزاع ليبيا هو مسار برلين.


وكان بوريل أكد أمس، الثلاثاء، أن لليبيا أهمية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مضيفا: "نحن نرحب بوقف إطلاق النار ونستمر في دعم الحوار".


وتابع: "ناقشت مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج كيفية المضي قدما في المسار السياسي في ليبيا والعودة إلى لجنة 5+5 العسكرية".


وقال موقع "إيتاميل رادار" المتخصص في الشئون العسكرية والطيران، أمس الثلاثاء، إنه تم رصد شحنات عسكرية وصلت إلى قاعدة الوطية الليبية قادمة من تركيا.


وأوضح الموقع، أنه يتابع رحلات الطيران التابعة للقوات الجوية التركية بين تركيا وليبيا منذ فترة طويلة، ورصد اليوم طائرة على الأقل من طراز سي 130 وواحدة من طراز إيرباص إيه 400 إم بين تركيا وليبيا.

 
وأشار إلى أن طائرة أخرى جاءت من طراز Lockheed C-130E قادمة من اسطنبول توقفت في مصراته ثم واصلت رحلتها إلى قاعدة الوطية.
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