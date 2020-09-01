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أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي لـ السراج: يجب وقف التدخل الخارجي في ليبيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" بأن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التقى رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، في طرابلس.

وقال دي مايو،خلال لقاءه السراج اليوم، الثلاثاء، إن ليبيا لاعب مهم بالنسبة إلى إيطاليا، وحثه على ضرورة وقف التدخل الخارجي في ليبيا.

وأكد الوزير الإيطالي أن بلاده تعمل على تعزيز الهدنة في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى طبرق للقاء رئيس البرلمان.

ووصل وزير الخارجية الإيطالي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى طرابلس في زيارة مهمة لبحث إعلان وقف إطلاق النار.

وتأتي زيارة دي مايو بعد ثلاثة أيام من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إيقاف وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، احتياطيًّا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن "إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية هو محور مهمة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في ليبيا”، الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن دي مايو "لا يرغب من خلال زيارته طرابلس الدخول في الصدام السياسي بين الشخصيات الحكومية المختلفة، لكن التذبذب في موقف باشاغا يقلق روما، وكذلك الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة نفسها".

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن دي مايو "يسعى خلال الزيارة لفهم ما يحدث، مع التأكيد على أنه الوقت المناسب للدفع نحو اتفاق وقف إطلاق النار النهائي مع سلطات برقة، بقيادة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح".
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