شخلوبة.. مقصد سياحي عالمي بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشارك بنسبة 32% من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المحافظة تربط قاعدة صناعية ضخمة بالإنتاج الزراعي لها، وهناك مراكز بحوث زراعية بتقنيات عالية لتحسين سلالات المحاصيل وزيادة الإنتاجية.





وتابع اللواء جمال نور الدين، خلال لقاء خاص على برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك اهتمام كبير بقاطرة التنمية في المحافظة وبالتعليم الفني، وهناك مستويين من التعليم هو الفني والجامعي، وأنه سيتم إنشاء أول مدرسة للتعليم الفني في مجال التعدين لخدمة مشروع الرمال السوداء.





وأضاف أنه تم إنشاء أول كلية ذكاء اصطناعي و نانو تكنولوجي على مستوى الجمهورية في جامعة كفر الشيخ والتي أصبحت ضمن التصنيفات العالمية وواحدة من أحسن الجامعات في مصر.





وأوضح أن في محافظ كفر الشيخ وخاصة في بحيرة البرلس يوجد واحدة من أهم الجزر التي تعتبر مقصد عالمي للسياحة جزيرة "شخلوبة".



