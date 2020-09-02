AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3 ملايين في بلطيم.. كفر الشيخ آخر محطة في رحلة العائلة المقدسة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
بلطيم
بلطيم
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن بلطيم مازالت وجهة سياحية للمصيفين في مصر ويرتادها حوالي 3 ملايين مصيف سنويا، لافتًا إلى أن الدولة اهتمت بالمحافظة كوجهة سياحية من خلال افتتاح متحف كفر الشيخ والذي به آثار منقولة من تل الفراعين ومدن أثرية قديمة.

وتابع اللواء جمال نور الدين، خلال لقاء خاص على برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن كفر الشيخ من المحافظات التي شهدت رحلة العائلة المقدسة وكانت كنيسة سخا بالمحافظة هل آخر محطات الرحلة المقدسة، وغيرها الكثير من المنشآت السياحية الأثرية.

وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير كل الملفات الخاصة بالمحافظة ومنها ملف الطرق والكباري برفع كفاءة الكثير منها بعد تضررها بسبب موجات السيول، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع الطبي حيث تضم المحافظة 13 مستشفى.

وأشار إلى أن الدولة أنشأت 4 مستشفيات حديثة بمستوى المستشفيات الاستثمارية لخدمة مواطني كفر الشيخ، وأكد أن المحافظة تتخذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية نظرا لتفشي فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمهيدًا لعرضها.. متحف كفر الشيخ يستقبل مجموعة قطع أثرية ضخمة من تل الفراعين

افتتاح المتحف قريبًا.. محافظ كفر الشيخ: تواصلنا مع وزارة الآثار لترميم قصر الملك فاروق

محافظ كفر الشيخ: لم نعثر على جثمان طالب غرق في مصيف بلطيم منذ 4 أيام ..فيديو

تعالى يا قلب أمك.. أحزان وآلام تخيم على أسرة الشاب المفقود في مصيف بلطيم.. صور

لليوم السادس.. فرق الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على جثة طالب غرق بـ مصيف بلطيم ..شاهد

مصدر أمنى ينفي العثور على جثة نور الغارق بمصيف بلطيم منذ أسبوع

ترشيحاتنا

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر.. الإفتاء تجيب

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

دخل أثناء نومها.. لحظة إخراج ثعبان طوله «متر و20 سم» من فم امرأة.. فيديو

الرقابة الإدارية تعلن السيرة الذاتية للوزير حسن عبد الشافي رئيسها الجديد

مجنونة قطط.. أسما شريف منير تشارك فيديو مع قططها الأربعة

رغم رفض إسرائيل.. أمريكا تعتزم بيع طائرات F-35 للإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية

التفوق يولد من رحم المعاناة.. "طبلية" سر تفوق ندى في الثانوية الزراعية بكفر الشيخ

الكشف عن معلومات جديدة لـ كيا ستينجر 2021.. صور