3 ملايين في بلطيم.. كفر الشيخ آخر محطة في رحلة العائلة المقدسة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن بلطيم مازالت وجهة سياحية للمصيفين في مصر ويرتادها حوالي 3 ملايين مصيف سنويا، لافتًا إلى أن الدولة اهتمت بالمحافظة كوجهة سياحية من خلال افتتاح متحف كفر الشيخ والذي به آثار منقولة من تل الفراعين ومدن أثرية قديمة.





وتابع اللواء جمال نور الدين، خلال لقاء خاص على برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن كفر الشيخ من المحافظات التي شهدت رحلة العائلة المقدسة وكانت كنيسة سخا بالمحافظة هل آخر محطات الرحلة المقدسة، وغيرها الكثير من المنشآت السياحية الأثرية.





وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير كل الملفات الخاصة بالمحافظة ومنها ملف الطرق والكباري برفع كفاءة الكثير منها بعد تضررها بسبب موجات السيول، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع الطبي حيث تضم المحافظة 13 مستشفى.





وأشار إلى أن الدولة أنشأت 4 مستشفيات حديثة بمستوى المستشفيات الاستثمارية لخدمة مواطني كفر الشيخ، وأكد أن المحافظة تتخذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية نظرا لتفشي فيروس كورونا.