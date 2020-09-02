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62 قافلة طبية بالمحافظات.. عاشور: نستهدف الأماكن النائية ونوفر جميع التخصصات العلاجية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
منسق القوافل الطبية
منسق القوافل الطبية
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نورهان رأفت
قال الدكتور إبراهيم عاشور، منسق القوافل الطبية بمحافظة القاهرة، في ضوء إطلاق وزارة الصحة لـ 62 قافلة طبية تجوب المحافظات حتى منتصف الشهر الجاري، إن القافلة العلاجية تستهدف المناطق النائية، والتي تحتاج إلى العلاج والرعاية، وتضم جميع التخصصات، وبها صيدلية كاملة، ومعامل متنقلة.


وأكد الدكتور إبراهيم عاشور، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه في حالة حاجة المريض إلى تدخل جراحي، أو علاجات متطورة غير متوفرة بالقافلة، يتم تحويله إلى أقرب مستشفى، ويتم المتابعة الدورية وإصدار تصريح بالعلاج على نفقة الدولة إذا لزم الأمر.


وأضاف منسق القوافل الطبية بمحافظة القاهرة، أن هناك دراسة كاملة يتم تجديدها ورصدها كل 6 أشهر، حسب تعداد السكان، لتحديد المناطق الأكثر حاجة للعلاج، لافتا إلى أن حي الأسمرات من أكثر الأحياء التي تلقى اهتماما كبيرا في مجال الصحة.


وأشار "عاشور" إلى أن هناك عيادات متخصصة بالقوافل الطبية، وفي حال عدم وجود مكان لتمركز القافلة فيه، يتم استهداف المراكز الطبية أو النوادي للكشف على المرضى.


وأوضح أن القافلة تضم مركز تحاليل متكاملا، يساعد في معرفة النتيجة بشكل فوري، لمساعدة الأطباء في التشخيص السليم.


وتابع: "ما لا يقل عن 600 فرد يوميا يترددون على القوافل الطبية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي أثناء الكشف".
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