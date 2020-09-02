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اقتصاد

انتهاء دفعة جديدة ببرنامج تأهيل القيادات الشابة من دراسة ماجستير إدارة الأعمال بجامعة اسلسكا مصر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انتهاء الدفعة السادسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة من دراسة ماجستير إدارة الأعمال بجامعة اسلسكا مصر، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة اسلسكا مصر للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الحكومية؛ من خلال منحة تأهيل 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة.

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة عبر تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا، كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية الاستثمار فى الشباب؛ كونه أغلى وأهم أنواع الاستثمار، وذلك عبر تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، وكذلك تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة.

أوضحت السعيد أن الاهتمام بالشباب لا يقتصر فقط على التدريب وبناء القدرات، ولكن يمتد أيضًا للتواصل والحوار معهم بشكل مستمر، عبر عدد من المنصات منها مؤتمرات الشباب بأنواعها، ويمتد هذا الاهتمام كذلك إلى تشجيع ودعم الشركات الناشئة وبرامج ريادة الأعمال والتي هي موجهة بالأساس لخلق الفرص ودعم القدرات، والتمكين الاقتصادي للشباب عبر تهيئة المناخ لرواد الأعمال بدعم ثقافة ريادة الأعمال والتى تعد من الركائز الأساسية التى تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فى السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشروع رواد 2030 والذي يقوم بدعم بنــاء قــدرات الشــباب وتنميــة مهاراتهــم لتمكيــنهم مــن تحويــل أفكارهــم إلــى مشــاريع علــى أرض الواقــع والاســتفادة مــن طاقــاتهم للمساهمة في دعــم النمــو الاقتصــادي، مشيرة إلى أن المشروع يقدم العديــد مــن المنــح التعليمية لدراسة ريادة الأعمال، بالتعاون مع أعرق الجامعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكارًا جديدة في سوق العمل، فضلًا عن حملات التوعية الموسعة التي يقوم بها المشروع في محافظات مصر لدعم فكر ريادة الأعمال.

من جانبه قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد خاطبت كل الوزارات والمحافظات، لترشيح الكوادر العاملة بها لبرنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة. وأضاف جلال أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة للاستثمار في العنصر البشري في كل المجالات، مشيرًا إلى أنّ تلك الخطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، خاصة القيادات الوسطي بالجهاز الإداري ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات القادمة، مؤكدًا أن البرامج التدريبية التى تقدمها الدولة تتم على أعلى مستوى وبالشراكة مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية.
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