في وسط الأمواج.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بصورة جديدة من عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ريهام أيمن وسط الأمواج وكتبت معلقة: المياه المالحة بتعالج كل حاجة.





وحازت الصورة على إعجاب الكثير من المتابعين وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "يا قمر - يا بختك - جميلة جدا".





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كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.



