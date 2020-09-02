حركة البيع محدودة .. تعرف على أسعار الذهب والفضة في محلات الصاغة .. فيديو

مع ظهور فيروس كورونا ارتفعت أسعار الذهب نظرا لاتجاه بعض الدول إلى شراء احتياطي من الذهب بوصفه ملاذ الاستثمار الآمن، وهو ما أدى لارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير في الفترة الأخيرة.





وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات تراجعا بقيمة جنيهان بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالميًا من 1970 إلي 1964 دولار، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 865 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.





ورصدت عدسة صدي البلد اسعار الذهب والفضة في سوق الذهب بمنطقة الصاغة بشارع المعز وحركة البيع والشراء وإلى أي مدى تصل اوزان الشبكة للعرائس في الوقت الحالي ومتوسط اسعارها .





في البداية قال امير فايق احد تجار الذهب بسوق الصاغة إن ارتفاع اسعار الذهب تسبب في قلة حركة البيع والشراء حيث وصل عيار 21 الي 863 جنيها وعيار 18 إلى 740 جنيها للجرام، مشيرا الي ان اغلب الزبائن الان تقوم ببيع الذهب وليس الشراء بسبب ارتفاع سعر الجرام.





واضاف فايق ان شبكة العروس الان اصبح وزنها خفيف وتبدأ من 19 جراما بسبب ارتفاع اسعار الذهب وتتكون من دبلة ومحبس وخاتم واسورة باوزان خفيفة،موضحا ان اطقم الذهب الان الاقبال عليها ضعيف بسبب ارتفاع اوزانها.





من جانبه اوضح هاني واصف احد تجار الفضة بالصاغة ان اسعار الفضة ارتفعت في الفترة الاخيرة حيث تبدا من 17 جنيها الي 22 جنيها للشغل العربي والايطالي من 25 جنيها الي 27 جنيها وترتفع الاسعار القطاعي عن الجملة حيث تبدأ اسعار جرام الفضة القطاعي للشغل العربي من 25 جنيها الي 27 جنيها والايطالي يبدأ سعر الجرام القطاعي من 35 جنيها الي 40 جنيها .





واشار واصف الي ان حركة البيع والشراء ضعيفة جدا منذا بداية ظهور فيروس كورونا.