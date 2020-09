كريم فهمي مدافعا عن ميدو: الشباب الصغير مش عارفين أحمد حسام دا كان إيه

View this post on Instagram

هو الشباب الصغير اللي بيعمل كوميكس علي ميدو و الهزار علي موضوع زلاطان ، ماشي هزر مره و اتنين بس الكتير بيبوخ اوي ، و بعدين انا قلت شباب صغير عشان واضح انهم مش عارفين ميدو ده كان ايه و ماشافوش مسيرته و الفرق اللي لعب ليها , ميدو اول لعيب مصري يوصل للعالميه بمعني الكلمه و لحد دلوقتي اسمه معروف بره و بيحترموه جدا يعني ميدو رمز مهم في المنطقه ديه و علي فكره جت فتره كان اعلي و انجم من زلاتان فعلا تخيلوا !!!😊