من كواليس فيلم على بابا.. كريم فهمي مع السبكي وآيتن عامر ومحمد ثروت.. صور

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور من كواليس فيلم على بابا.

وظهر كريم فهمي بالصور مع احمد السبكي وآيتن عامر ومحمد ثروت وعلق قائلا "من كواليس فيلم على بابا من أكثر الأفلام اللي بحبها استنوه قريبا جدا على شاشات التليفزيون".



يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.



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"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو" من تأليفه ، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.