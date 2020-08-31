ميدو لـ مرتضى منصور: عملت حاجات كويسة كتير واحذر من المحيطين بك

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بالإنجازات التي تحققت في نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور .





وغرد " ميدو "،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أذكر المستشار مرتضى منصور بأن اللي دخلك في مشاكل كبيرة في ٢٠٠٥ هما المطبلاتيه اللي كانوا حواليك اللي كانوا بيحاولوا يستفيدوا منك وكانوا بيصدرولك المشاكل مستغلين طبيعة شخصيتك " .





وأضاف: "أنت عملت حاجات كويسه كتير ماتخليش الناس اللي بتستفيد من نادي الزمالك بس وتمص دمه تحاول توقعك مره تانيه " .



