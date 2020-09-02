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منوعات

أراكما لاحقًا.. تفاصيل مكالمة الوداع بين الأميرة ديانا وابنيها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت آخر مكالمة هاتفية للأمير ديانا مع ابنيها الأمير هاري والأمير ويليام مصدر أسف كبيرا للعائلة المالكة، فعلى مصدر 23 عامًا كانت هي الغصة التي تؤلم الأميران لأنهما لم يطيلا الحديث مع والدتهما للمرة الأخيرة.

عبر الأخوان هاري وويليام في أحد الأفلام الوثائقية عن أسفهما على مكالمتهما الهاتفية الأخيرة مع ديانا، واعترف هاري بأنه شيء سوف يندم عليه "لبقية حياتي"، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي إكسبريس" البريطانية.

كان الأميران يبلغان من العمر 15 و 12 عامًا فقط عندما توفيت الأميرة "ديانا"، حيث كانا يقيمان في عقار بالمورال التابع للعائلة الملكية في اسكتلندا عندما تلقوا آخر مكالمة هاتفية منها.

في ذلك الوقت كان الأميران في عجلة لإنهاء المكالمة مع والدتهما، فكشف "ويليام" في الفيلم الوثائقي ITV ، عن ذكرياته الأخيرة عن والدته، قائلًا: "آخر ذكرياتي هي مكالمة هاتفية مع والدتي عندما كنا بالمورال".

وأضاف "في ذلك الوقت، كنت أنا وهاري ندير أعمالنا الخاصة، واللعب مع أبناء عمومتنا وقضاء وقت ممتع للغاية، أعتقد أنني وهاري كنا في عجلة لم نتمكن من قول وداعا".

"كما تريدون، أراكما لاحقًا " كانت تلك هي الجملة التي نطقت بها الأميرة ديانا لآخر مرة مع أبنائها، وأضاف دوق كامبريدج أنه تمنى لو علم أنه لن يتحدث إلى والدته مرة أخرى،"لو كنت أعرف الآن بوضوح ما الذي سيحدث، لما كنت أتعامل مع هذا الأمر".

وأكمل: "هذه المكالمة الهاتفية عالقة في ذهني بشدة"، وسُئل ويليام عما إذا كان يتذكر تفاصيل محددة حول المكالمة الهاتفية، لكن الدوق رفض الكشف عن المزيد من المعلومات.

وكانت الأميرة ديانا قد توفيت في حادث سيارة مأساوي في باريس ، فرنسا في عام 1997. 
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