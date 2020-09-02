إعمار المساجد لا ينقطع.. الأوقاف: لن يزايد أحد على إسلام مصر وقيادتها.. فيديو

قال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك من يبني المساجد بالمخالفة مع قوانين الدولة .
وأضاف جابر طايع في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" لن يزايد أحد على إسلام مصر وقيادة مصر والجميع يعلم أن مصر تقام فيها الشعائر ويسطع فيها القرآن والمساجد تبنى بكثافة وإعمار المساجد لا ينقطع مطلقا ".
وتابع جابر طايع :" نأمل في تطوير مصر الجديدة وفق تخطيط عمراني جيد ".
ولفت جابر طايع :" ما تقوم به مصر من اعمار خلال السنوات الاخيرة لم يحدث في 30 عاما سابقة ".
واكمل جابر طايع :" مصر تمر بـ أزهى عصورها في بناء المساجد، والمغرضون يرفضون تطور الحياة في مصر ويريدون اوكارا يربون فيها النشء على كراهية الدولة، ويجندون الاخرين لتقسيم المجتمع".