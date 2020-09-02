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أخبار العالم

الأردن يعلن إعادة فتح المطار الدولي الثلاثاء

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح المطار الدولي، بداية من الثلاثاء المقبل مع تطبيق الإجراءات الوقائية. 


وقالت لجنة الأوبئة في الأردن إن عدد بؤر فيروس كورونا المستجد في العاصمة عمّان كبير.


وأفادت اللجنة، بأن المملكة لم تصل إلى مرحلة التفشي المجتمعي لكورونا بعد، مشددةً على أن عودة المدارس تحمل خطورة في زيادة عدد إصابات كورونا و"البروتوكول" جاء للحد منها.


ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، قوله إن الوضع الوبائي في العاصمة يدعو للقلق.


وأضاف خلال حديثه عبر نشرة أخبار التلفزيون الأردني، أن هناك انتشارا جغرافيا وزيادة في عدد الإصابات في عمّان.
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