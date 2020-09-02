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أخبار البلد

الصحة: إغلاق 12 منشأة طبية مخالفة خلال شهر أغسطس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:55 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق  12 منشأة طبية خاصة، خلال شهر أغسطس الماضي، لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية، حرصًا على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت.

وقال" مجاهد" إن الحملات التفتيشية والرقابية تم تنفيذها بكافة محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن المنشآت التي تم إغلاقها من ضمنها   مراكز للعلاج الطبيعي، ومراكز للتحاليل والأشعة، وعيادات ومراكز طبية خاصة، موضحًا أن المخالفات تنوعت ما بين عدم حصول سواء المنشأة أو العاملين بها على التراخيص اللازمة، أوعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوي في تلك المنشآت.

وأضاف "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المنشآت الطبية الخاصة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة، حرصًا على صحة المواطنين، مؤكدة ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك الضوابط التي تحددها الوزارة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وكشف " مجاهد" عن تلقي 27 شكوى خلال شهر يناير الماضي، حيث تم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، لافتة إلى أنه تم معاينة 6 مستشفيات خاصة لمنحها التراخيص اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى منح 8970 ترخيص مزاولة مهنة لجميع فئات المهن الطبية خلال ذات الشهر.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان على استمرار شن الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
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