شروط الالتحاق بقسم علم النفس في كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الاداب بجامعة القاهرة ، شروط الالتحاق بـ قسم علم النفس في العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 .





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وتتمثل الشروط المطلوبة للالتحاق بقسم علم النفس بكلية اداب القاهرة فيما يلي :

١- يقبل القسم ٨٠ طالبا ( ٦٠ من الشعبة الادبية و ٢٠ من الشعبة العلمية ) وذلك وفقا لاعلى مجموع كلى .

٢- يفضل ان يكون ترتيب الرغبات للالتحاق بالقسم من ضمن الخمس رغبات الاولى .

٣- يقبل القسم اضافة الى ذلكً ٥ طلاب من الوافدين االراغبين فى التقدم للقسم .

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٤- يقبل القسم ٥ طلاب من المحولين من كليات اخرى و ٥ طلاب من الشهادات المعادلة .

٥- لا يتجاوز العدد الاجمالي للطلاب المقبولين فى القسم ٩٥ طالبا .

٦- القسم يعقد امتحان تحريرى لقياس تحديد مستوى الطلاب بعد قبولهم بما يسمح متابعة تقدم الطلاب خلال السنوات الدراسية





جدير بالذكر أنه ، تعتبر كلية الآداب جامعة القاهرة من أهم الكليات في ‎ المرحلة الثانية من التنسيق ، باعتبارها من الكليات التي تقبل طلاب الشعبتين ( الأدبي والعلمي ) .





وتحتوي كلية الآداب على الكثير من التخصصات مثل اللغات الاجنبية وبعض المواد الأدبية مثل التاريخ والجغرافيا والفن مثل الدراما والمسرح وغيرهم .