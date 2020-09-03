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تعليم

شروط الالتحاق بقسم علم النفس في كلية الآداب جامعة القاهرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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مريم عزت
أعلنت كلية الاداب بجامعة القاهرة ، شروط الالتحاق بـ قسم علم النفس في العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 .

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وتتمثل الشروط المطلوبة للالتحاق بقسم علم النفس بكلية اداب القاهرة فيما يلي :

١- يقبل القسم ٨٠ طالبا ( ٦٠ من الشعبة الادبية و ٢٠ من الشعبة العلمية ) وذلك وفقا لاعلى مجموع كلى . 

٢- يفضل ان يكون ترتيب الرغبات للالتحاق بالقسم من ضمن الخمس رغبات الاولى . 

٣- يقبل القسم اضافة الى ذلكً ٥ طلاب من الوافدين االراغبين فى التقدم للقسم .

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٤- يقبل القسم ٥ طلاب من المحولين من كليات اخرى و ٥ طلاب من الشهادات المعادلة .

٥- لا يتجاوز العدد الاجمالي للطلاب المقبولين فى القسم ٩٥ طالبا .

٦- القسم يعقد امتحان تحريرى لقياس تحديد مستوى الطلاب بعد قبولهم بما يسمح متابعة تقدم  الطلاب خلال السنوات الدراسية

جدير بالذكر أنه ، تعتبر كلية الآداب جامعة القاهرة من أهم الكليات  في‎ المرحلة الثانية من التنسيق ،  باعتبارها من الكليات التي تقبل طلاب الشعبتين ( الأدبي والعلمي ) .

وتحتوي كلية الآداب على الكثير من التخصصات  مثل اللغات الاجنبية وبعض المواد الأدبية مثل التاريخ والجغرافيا والفن مثل الدراما والمسرح وغيرهم . 
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