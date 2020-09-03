شروط الالتحاق بقسم علم النفس في كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الاداب بجامعة القاهرة ، شروط الالتحاق بـ قسم علم النفس في العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 .
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وتتمثل الشروط المطلوبة للالتحاق بقسم علم النفس بكلية اداب القاهرة فيما يلي :
١- يقبل القسم ٨٠ طالبا ( ٦٠ من الشعبة الادبية و ٢٠ من الشعبة العلمية ) وذلك وفقا لاعلى مجموع كلى .
٢- يفضل ان يكون ترتيب الرغبات للالتحاق بالقسم من ضمن الخمس رغبات الاولى .
٣- يقبل القسم اضافة الى ذلكً ٥ طلاب من الوافدين االراغبين فى التقدم للقسم .
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٤- يقبل القسم ٥ طلاب من المحولين من كليات اخرى و ٥ طلاب من الشهادات المعادلة .
٥- لا يتجاوز العدد الاجمالي للطلاب المقبولين فى القسم ٩٥ طالبا .
٦- القسم يعقد امتحان تحريرى لقياس تحديد مستوى الطلاب بعد قبولهم بما يسمح متابعة تقدم الطلاب خلال السنوات الدراسية
جدير بالذكر أنه ، تعتبر كلية الآداب جامعة القاهرة من أهم الكليات في المرحلة الثانية من التنسيق ، باعتبارها من الكليات التي تقبل طلاب الشعبتين ( الأدبي والعلمي ) .
وتحتوي كلية الآداب على الكثير من التخصصات مثل اللغات الاجنبية وبعض المواد الأدبية مثل التاريخ والجغرافيا والفن مثل الدراما والمسرح وغيرهم .