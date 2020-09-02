في اليوم الثاني.. توافد 1362 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

واستقبلت أمس جميع معامل الجامعة ١٣٦٢ طالبا.

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وتوافد ٤٢٧ طالبا على معامل كلية الآداب و ٤٨٦ طالبا على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و ٢١٨ طالبا على معامل كلية الهندسة و ٩١ طالبا على معامل كلية البنات و ٩٥ طالبا على معامل كلية الزراعة.





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يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق و قد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.



