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تعليم

في اليوم الثاني.. توافد 1362 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:01 م
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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تستمر معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس فى استقبال الطلاب لليوم الثاني على التوالي، للمرحلة الثانية من التنسيق للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

واستقبلت أمس جميع معامل الجامعة ١٣٦٢ طالبا.


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وتوافد ٤٢٧ طالبا على معامل كلية الآداب و ٤٨٦ طالبا على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و ٢١٨ طالبا على معامل كلية الهندسة و ٩١ طالبا على معامل كلية البنات و ٩٥ طالبا على معامل كلية الزراعة.


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يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق و قد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.


كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.

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