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تعليم

الخشت: فرع جامعة القاهرة في الخرطوم سيساعد في تخريج كوادر لتنمية السودان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:23 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أحمد علام - مريم عزت
أكد  الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن فرع جامعة القاهرة في الخرطوم، بعد عودته، سيؤدي دورًا مهمًا في تخريج كوادر سودانية في تخصصات الدراسة بالفرع يكون لهم دور قوي في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية في السودان الشقيق.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة المصرية من التنسيق الكامل مع الحكومة السودانية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية التي تحدد كل ما يخص عمل الفرع بين البلدين.


جدير بالذكر أن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبالرغم من تجميد عمل الفرع في السودان بعد تولي الرئيس السابق عمرالبشير، فإنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا للفرع بالحرم الجامعي في مصر لاستقبال الطلاب السودانيين، ويبلغ عددهم  في الوقت الحالي 1030 طالبا وطالبة موزعين على كليات الفرع الأربع: الآداب والتجارة والحقوق والعلوم، ينتمون لدولتي الجمهورية السودانية ودولة جنوب السودان.


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الاستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


حضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور أسامة المليجي أمين لجنة فرع الخرطوم.

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