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رياضة

إسلام صادق: فايلر طلب رحيل كهربا بعد اندلاع أزمة التدريب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:32 م
محمود كهربا
محمود كهربا
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حسام الحارتي
كشف الإعلامي إسلام صادق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، طلب من مسؤولي النادي ضرورة رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.


وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر غير مقتنع على الإطلاق بإمكانيات كهربا وطلب من مسؤولي النادي رحيله وعدم استمراره داخل صفوف الفريق".


وأضاف: "كهربا قال خلال المشادة أيضًا إنه لن يتواجد داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، ورفض طلب فايلر بالتدرب منفردًا".


ومن جهة أخري  طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ، غلق ملف محمود كهربا نهائيًا ودعم اللاعبين والفريق للتركيز في المرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة.


وكشفت مصادر خاصة أن الخطيب طالب الجهاز الفني بغلق الأزمات والمشاكل خاصة في ظل توقيع عقوبة مالية كبيرة علي محمود كهربا والتركيز في المرحلة المقبلة وعدم ترك المجال لمن يريد هدم استقرار الفريق.


وأضافت المصادر ان الخطيب يدرس التواجد في مران الفريق بهدف دعم اللاعبين وزيادة التركيز في المرحلة المقبلة .


وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم.


وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.


وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
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