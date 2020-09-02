ولأصحاب الأمراض المزمنة .. اكتشاف علمي جديد يقلل من وفيات كورونا عالميًا

كشفت أحدث الدراسات العلمية أن المادة الفعالة لـ الهيدروكورتيزون ، رخيصة الثمن، تساعد فى تقليل نسبة الوفيات بفيروس كورونا إلى الثلث حول العالم.





وبحسب صحيفة"ديلى ميل"البريطانية، توصلت أبحاث منظمة الصحة العالمية وسبع دراسات مشابهة إلى ثلاث مواد فعالة: هيدروكورتيزون وميثيل بريدنيزولون وديكساميثازون، والتي تقلل من خطر الوفاة بنسبة 20% للمصابين بفيروس كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.









وأفادت الأبحاث بأن علاج الهيدروكورتيزون يقلل من معدلات الوفاة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 31 %، ويستخدم الدواء لعلاج اضطرابات الحساسية، وأمراض الجلد، والتهابات القولون والمفاصل.









وأوضحت دراسة أخرى أن الهيدروكورتيزون يقلل من خطورة الوفاة بنسبة تصل إلى 93 % من المرضى المصابين بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم و السكر.









وقال سيمون ستيفنز الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية:"لقد اتخدنا إجراءات فورية لضمان استفادة المصابين بفيروس كورونا من العلاج بالهيدروكورتيزون".





وبالإضافة الى موافقة هيئة الخدمات الصحية البريطانية على استخدام علاج الديكساميثازون لعلاج مرضى كورونا و الحالات الحرجة بعد ظهور نتائج إيجابية فى انخفاض خطر الوفاة.





وتوصل علماء من جامعة أكسفورد البريطانية أن دواء الديكساميثازون يمكن أن يعالج 35 % من مرضى فيروس كورونا الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي.