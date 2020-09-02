AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ولأصحاب الأمراض المزمنة .. اكتشاف علمي جديد يقلل من وفيات كورونا عالميًا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:29 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
كشفت أحدث الدراسات العلمية أن المادة الفعالة لـ الهيدروكورتيزون، رخيصة الثمن، تساعد فى تقليل نسبة الوفيات بفيروس كورونا إلى الثلث حول العالم.

وبحسب صحيفة"ديلى ميل"البريطانية، توصلت أبحاث منظمة الصحة العالمية وسبع دراسات مشابهة إلى ثلاث مواد فعالة: هيدروكورتيزون وميثيل بريدنيزولون وديكساميثازون، والتي تقلل من خطر الوفاة بنسبة 20% للمصابين بفيروس كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.


وأفادت الأبحاث بأن علاج الهيدروكورتيزون يقلل من معدلات الوفاة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 31 %، ويستخدم الدواء لعلاج اضطرابات الحساسية، وأمراض الجلد، والتهابات القولون والمفاصل.


وأوضحت دراسة أخرى أن الهيدروكورتيزون يقلل من خطورة الوفاة  بنسبة تصل إلى 93 % من المرضى المصابين بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم و السكر.


وقال سيمون ستيفنز الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية:"لقد اتخدنا إجراءات فورية لضمان استفادة المصابين بفيروس كورونا من العلاج بالهيدروكورتيزون". 

وبالإضافة الى موافقة هيئة الخدمات الصحية البريطانية على استخدام علاج  الديكساميثازون لعلاج مرضى كورونا و الحالات الحرجة بعد ظهور نتائج إيجابية فى انخفاض خطر الوفاة.

وتوصل علماء من جامعة أكسفورد البريطانية أن دواء الديكساميثازون يمكن أن يعالج 35 % من مرضى فيروس كورونا الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى خير.. علاج خاص بالسكر يحمي النساء من الوفاة بكورونا

قلل خطر الوفاة بنسبة 18% وسعره رخيص.. تعرف على علاج فعال لـ كورونا

منها هيدروكسي كلوركين.. لقاحات من المحتمل استخدامها بشكل رسمي لعلاج كورونا

كل ما تريد معرفته عن التهاب عضلة القلب الفيروسي .. احذر من هذه الوجبة

المصابون بكورونا دون أعراض هم الأخطر.. تعرف كيف تحمى نفسك

اضرار الكورتيزون.. للشعر والجلد والأطفال

ترشيحاتنا

حالة ذعر بعد اكتشاف ثعبان سام طوله متر ونصف في مرحاض مطعم شهير.. شاهد

أطلقته ناسا قبل 56 عاما.. قمر صناعي يعود إلى الأرض.. فيديو

عنده صداع.. زوج يطلق النار على زوجته وابنيه خلال مشادة عائلية

أهم الأخبار.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن كورونا.. ماكرون ينجو من الموت.. وبشرى سارة بشأن مخالفات البناء

شبح الغيابات يضرب الزمالك وبيراميدز في مباراة الصراع على لقب الوصيف اليوم

بسبب زيادة الوزن.. شوبير يعلن غياب صالح جمعة عن قائمة الأهلي في مباراة وادي دجلة

AdvertisementS

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية