ولأصحاب الأمراض المزمنة .. اكتشاف علمي جديد يقلل من وفيات كورونا عالميًا

كشفت أحدث الدراسات العلمية أن المادة الفعالة لـ الهيدروكورتيزون، رخيصة الثمن، تساعد فى تقليل نسبة الوفيات بفيروس كورونا إلى الثلث حول العالم.
وبحسب صحيفة"ديلى ميل"البريطانية، توصلت أبحاث منظمة الصحة العالمية وسبع دراسات مشابهة إلى ثلاث مواد فعالة: هيدروكورتيزون وميثيل بريدنيزولون وديكساميثازون، والتي تقلل من خطر الوفاة بنسبة 20% للمصابين بفيروس كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأفادت الأبحاث بأن علاج الهيدروكورتيزون يقلل من معدلات الوفاة بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 31 %، ويستخدم الدواء لعلاج اضطرابات الحساسية، وأمراض الجلد، والتهابات القولون والمفاصل.
وأوضحت دراسة أخرى أن الهيدروكورتيزون يقلل من خطورة الوفاة بنسبة تصل إلى 93 % من المرضى المصابين بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم و السكر.
وقال سيمون ستيفنز الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية:"لقد اتخدنا إجراءات فورية لضمان استفادة المصابين بفيروس كورونا من العلاج بالهيدروكورتيزون".
وبالإضافة الى موافقة هيئة الخدمات الصحية البريطانية على استخدام علاج الديكساميثازون لعلاج مرضى كورونا و الحالات الحرجة بعد ظهور نتائج إيجابية فى انخفاض خطر الوفاة.
وتوصل علماء من جامعة أكسفورد البريطانية أن دواء الديكساميثازون يمكن أن يعالج 35 % من مرضى فيروس كورونا الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي.