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التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية تحقق الشفافية وتتصدى للفساد.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:19 ص
خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
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اسراء صبري
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد المراكز التكنولوجية المتواجدة في محافظات الجمهورية يصل إلى 313 مركز، أما عدد المراكز المميكنة بهم يصل إلى 282 مركز.

وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أن عدد الخدمات التي تم إطلاقها خلال شهر 7 وشهر 8 على مستوى5 محافظات وصل إلى 44 خدمة التي تتمثل في "تجديد رخصة محل، تغيير نشاط، وغيرها من الخدمات المحلية التي يحتاجها المواطن المصري.

وأضاف أن الخدمات الخاصة بوزارة التنمية المحلية يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني، وذلك من خلال التعاون الثلاثي الذي عقد بين وزارة التنمية المحلية والتخطيط والاتصالات، معقبا: من خلال هيئة البريد بنتمكن من إيصال الخدمات إلى المواطنين.

وأوضح أن وزير التتنمية المحلية والاتصالات والعدل افتتحوا خدمة التوثيق المقدمة من خدمات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في 155 مركز تكنولوجيا، معقبا: هذا يعد إضافة كبيرة، كما يمكن للمواطن الدخول على بوابة الإدارة المحلية للحصول على خدمات الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن عدد العاملين في تلك المراكز يصل إلى 21 ألف و300 عامل، مشددا على أنه تم تدريبهم من خلال وزارة التخطيط و مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة.

وأكمل المراكز التكنولوجية تحد من الاحتكاك المباشر من مقدم الخدمة والمواطن والهدف منه تحقيق الشفافية والتصدي للفساد.
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