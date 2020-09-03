AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
هاجر هانئ
حرص الفنان محمد رمضان خلال الأيام على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصور من كواليس أغنيته الجديدة.

لفت محمد رمضان الأنظار في الصور بإطلالة غريبة، حيث ارتدي تي شيرت فضفاض جمع بين اللون الأبيض و الأسود و نسق معه شورت بنفس النقوشات.

اقرأ أيضا...


وانتعل محمد رمضان حذاء رياضيا جنع بين اللون الأبيض و الأسود أيضا، فيما أكمل إطلالته بمجموعة من الإكسسوارات الملفتة ، وظهر بنظارة شمس أنيقه ومتناسقة مع ملابسه.

كما ظهر محمد رمضان بساعة يد باللون الفضي من علامة Breitling وقد بلغ سعر الساعة 5000 دولار أمريكي أي ما يقرب من 80 ألف جنيه مصري.
بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى الجيم.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بملابس رياضية

بملابس عصرية .. شاهد أحدث ظهور لـ هايدي موسي

بسالوبيت جينز.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بمكياج ناعم .. داليا مصطفي تتألق بإطلالة كاجوال

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الخميس 3-9-2020

بسبب زيادة الوزن.. شوبير يعلن غياب صالح جمعة عن قائمة الأهلي في مباراة وادي دجلة

مازلنا في الموجة الأولى.. الصحة العالمية: من المحتمل تعرض مصر لموجة ثانية لفيروس كورونا ..فيديو

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

عنده صداع.. زوج يطلق النار على زوجته وابنيه خلال مشادة عائلية

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

AdvertisementS

شاهد.. حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

أخبار الفن.. فيروز تتدخل لإطلاق سراح أسير لبناني.. إصابة The Rock بفيروس كورونا.. بسمة وهبة تصاب بـ مرض نادر

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

عايز إيه أكتر من 17 مليون.. مختار مختار يفتح النار على رمضان صبحي ..فيديو

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين

تحول صادم في شكلها.. مدمنة عمليات تجميل تنفق ثروة هائلة لتشبه دمية بلاستيكية