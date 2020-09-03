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تعليم

طارق شوقي يحدد مواعيد التسجيل لاختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:11 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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قسم التعليم
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد اختبارات ACT في الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وكان ذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وجاءت المواعيد كتالى:

- التسجيل للامتحان القادم "ACT Test" بتاريخ ١١ و١٢ سبتمبر، من خلال هذا الرابط:

- التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ ١٨ و١٩ سبتمبر، من خلال هذا الرابط:


وللمساعدة أو الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني:
أو رقم الهاتف: 01221455005

وقال شوقي إن اختبارات ACT هي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

وأوضح أن مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT:

أكاديمية ACT:
تدريب على الاختبار الالكتروني:
التدريب على الاختبارات:
كتاب التدريب الرسمي من ACT:
تدريب الكتروني تفاعلي LMS:

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفن الضوابط المتعلقة بالتنسيق للجامعات:

١- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.
٢- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.
٣- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2.
٤- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلي اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.
٥- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2.
٦- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.
٧- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.
٨- اختبارات ACT Subject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.
٩- تسري ذات قواعد التنسيق الخاصة بال Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.
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