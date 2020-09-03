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مرأة

توقف عنها فورا.. عادات شائعة وراء خشونة الركبة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
خشونة الركبة
خشونة الركبة
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لمياء الياسين
تصيب خشونة الركبة الكثير من الشباب نتيجة القيام ببعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على المفاصل وتسبب مع الوقت خشونة الركبة بدرجات مختلفة.

يعاني نسبة كبيرة من كبار السن والشباب أيضا من مرض خشونة الركبة وهونوعين ، خشونة أولية وخشونة ثانوية.
وتحدث الخشونة الأولية نتيجة عوامل عديدة منها تقدم السن ونقص كمية الماء حول الغضاريف في منطقة الركبة ، ويمكن علاجها بأدوية مثل الكولاجين والحقن المفصلية لتقليل احتكاك المفاصل .

أعراض خشونة

وتعد أعراض خشونة هى ألام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة

وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم .

على الجانب الآخر نصح موقع healthline بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها قلة الحركة والجلوس لوقت طويل وضعف العظام وعدم كفاية الجسم من فيتامين د والضغط على مفصل الركبة بعدة طرق مثل جلسة القرفصاء أو "تربيع القدمين". 
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