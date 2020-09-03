موجز السوشيال ميديا.. بسمة وهبة تطالب متابعيها بالدعاء لها.. وشريف منير يقرر الابتعاد عن مواقع التواصل





نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









اعلن الفنان شريف منير اعتزاله السوشيال ميديا الفترة ألمقبلة بعد تعرضة لهجوم شديد في الفترة الأخيرة والتنمر على أولاده بسبب صورة عائلية نشرها عبر حسابة بإنستجرام.

















نعى الكابتن إبراهيم سعيد النادي الأهلي السابق ، وفاة عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد صراع مع المرض.













كشفت الاعلامبة بسمة وهبة عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه الابعد تعرضها لهجوم حاد بعد سفرها للخارج.

















شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام



