المحكمة الجنائية الدولية تدين العقوبات الأمريكية على المدعية العامة

أدانت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا التي ترغب في إجراء تحقيق في جرائم حرب في أفغانستان، معتبرة أنها "غير مسبوقة" و"غير مقبولة".











وذكرت المحكمة - في بيان وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، اليوم، الخميس - أنها تدين العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق على المدعية العامة وعلى عضو في مكتبها.











من جانبه، قال رئيس هيئة الدول الأطراف في المحكمة القاضي أو جون كوون: "أرفض بشدة هذه الإجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية تأسست على معاهدات".











وأضاف أن العقوبات الأمريكية لا تؤدي سوى إلى إضعاف جهودنا المشتركة لمحاربة الإفلات من العقاب لفظائع جماعية.











وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن إدراج بنسودا وفاكيسو موشوشوكو، مدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون في المحكمة، على اللائحة السوداء.











وبموجب هذا القرار، يفترض أن يتم تجميد أصولهما إن وجدت، في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول النظام المالي الأمريكي.











وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتخذت في مارس قرارا بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.







