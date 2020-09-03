AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فيات تيبو 2020 تخطف أنظار الجميع في السوق المصرية.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:02 م
فيات تيبو 2020 تخطف
فيات تيبو 2020 تخطف أنظار الجميع في السوق المصري..صور
Advertisements
قسم السيارات
منذ إطلاق شركة فيات الإيطالية العريقة نسختها الجديدة من سيارتها tipo تيبو موخرًا، وشهدت السوق المصرية إقبالاَ كبيرًا على اقتناء هذه السيارة لأسباب عديدة على رأسها سعر السيارة التنافسي، بالإضافة للشكل الانسيابى الذي يحمل لمسة شبابية مميزة.

فيات تيبو 2020 اتوماتيك / pack1 جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى

كما أن فيات تيبو 2020 تحتوى على العديد من المواصفات الأساسية التى تميزها عن غيرها، منها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل ABS المانعة للانزلاق، ومثبت سرعة، ومرايا ضم كهربائية، بالإضافة لجنوط مدعمة بإطارات مقاس 15 بوصة.

المواصفات والأسعار الجديدة لفيات تيبو 2020 في مصر

وتأتي فيات تيبو 2020 بنسختين الأولى بمحرك من 4 أسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليعطي قوة قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر، وناقل الحركة مكون من 6 سرعات، أما من ناحية استهلاك الوقود جاء بمعدل 5.7 لتر لكل 100 كم.

مواصفات وأسعار سيارات فيات تيبو 2020 (صور) - جريدة المال

والثانية بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، و بمعدل إستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

بزيادة 3 آلاف جنيه عن أوتوماتيك 2020.. أسعار فيات تيبو لعام 2021 - سيارات - الوطن

ومن الناحية السعرية جاءت الفئة الأولى مقابل سعر 191.900 جنيه، أما الفئة الثانية بسعر يبلغ 206.900 جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإمكانيات عالية.. شيفروليه اوبترا 2021 الآن في مصر| السعر والمواصفات..شاهد

تعرف على أسعار فيات تيبو fiat tipo 2021 بعد طرحها في مصر

شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات

اعرف خريطة العربيات في مصر .. الشركات تطرح موديلات 2021 في السوق.. صور

بداية من 163 ألفا.. تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان في مصر

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر

ترشيحاتنا

إلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب بتهمة ضرب المنتج ياسر خليل

تفسد فى هذه الحالة.. هل تقبل الصلاة فى حال حبس البول والريح ؟

مش هتلعب في بيراميدز.. شوبير يشن هجوماً عنيفاً على كهربا

هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها.. الإفتاء تجيب

فايلر محتاس .. 11 لاعبا يغبيون عن الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

تطورات الحالة الصحية لـ النجم العالمي ذا روك بعد إصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خلطة القرنبيط .. بوصفات مختلفة

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان