فيات تيبو 2020 تخطف أنظار الجميع في السوق المصرية.. صور

تيبو موخرًا، وشهدت السوق المصرية إقبالاَ كبيرًا على اقتناء هذه السيارة لأسباب عديدة على رأسها سعر السيارة التنافسي، بالإضافة للشكل الانسيابى الذي يحمل لمسة شبابية مميزة. منذ إطلاق شركة فيات الإيطالية العريقة نسختها الجديدة من سيارتها tipoلأسباب عديدة على رأسها سعر السيارة التنافسي، بالإضافة للشكل الانسيابى الذي يحمل لمسة شبابية مميزة.









كما أن فيات تيبو 2020 تحتوى على العديد من المواصفات الأساسية التى تميزها عن غيرها، منها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل ABS المانعة للانزلاق، ومثبت سرعة، ومرايا ضم كهربائية، بالإضافة لجنوط مدعمة بإطارات مقاس 15 بوصة.









وتأتي تيبو 2020 بنسختين الأولى بمحرك من 4 أسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليعطي قوة قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر، وناقل الحركة مكون من 6 سرعات، أما من ناحية استهلاك الوقود جاء بمعدل 5.7 لتر لكل 100 كم. فيات تيبو 2020وناقل الحركة مكون من 6 سرعات، أما من ناحية









والثانية بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، و بمعدل إستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.







