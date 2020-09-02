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سيارات

أسعار fiat فيات 2020 في مصر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب لعملاء جدد.


بعد الانخفاض الحاد الذى حدث فى أسواق السيارات العالمية والسوق المصرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .


ولذلك يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار السيارات من شركة فيات لسنة  2019 و 2020 و 2021 .


 

أولا: فيات تيبو

- مانيوال / PACK1 2020 1400 CC 189,900 جنيه

- مانيوال / PACK1 2021 1400 CC 191,900 جنيه

- مانيوال / PACK2 2020 1400 CC 204,900 جنيه

- مانيوال / PACK2 2021 1400 CC 206,900 جنيه

- اوتوماتيك / PACK1 2020    1600 CC 249,900 جنيه

- اوتوماتيك / PACK1 2021    1600 CC 252,900 جنيه

- اوتوماتيك / POP / هاتشباك 2020 1600 CC 269,900 جنيه

- اوتوماتيك / POP / هاتشباك 2021 1600 CC 272,900 جنيه

- اوتوماتيك / PACK2 2020    1600 CC 284,900 جنيه

- اوتوماتيك / PACK2 2021    1600 CC 287,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاتشباك 2020    1600 CC 309,900 جنيه

- اوتوماتيك / هاتشباك 2021    1600 CC 312,900 جنيه

 

ثانيا : فيات بونتو

 

- مانيوال / EASY 2019   1400 CC 203,900 جنيه

- اوتوماتيك / EASY 2019      1400 CC 232,900 جنيه

 

ثالثا : فيات 500

- مانيوال 2020      1200 CC 265,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTIONS 2020     1400 CC 320,000 جنيه

 

رابعا : فيات دوبلو

- مانويل 2020 1400 CC 320,000 جنيه

 

خامسا : فيات 500C

- اوتوماتيك 2020   1400 CC 360,000 جنيه

 

سادسا : فيات 500 X

- اوتوماتيك / POP STAR 2020     1400 CC 375,000 جنيه

- اوتوماتيك / POP STAR 2021     1400 CC تربو 379,900 جنيه

- اوتوماتيك / LOUNGE 2020 1400 CC 420,000 جنيه

- اوتوماتيك / LOUNGE 2021 1400 CC تربو 429,900 جنيه

أسعار fiat فيات 2020 في مصر
أسعار fiat فيات 2020 في مصر
أسعار fiat فيات 2020 في مصر
أسعار fiat فيات 2020 في مصر
أسعار fiat فيات 2020 في مصر
أسعار fiat فيات 2020 في مصر
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