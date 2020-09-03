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شاهد.. معاناة ومخاوف من انهيار النظام الصحي في غزة بسبب كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
يعاني أهل قطاع غزة اليوم من أزمة صحية غير مسبوقة أيضًا، مع انتشار وباء كوفيد 19 "كورونا" في القطاع، وتواجه غزة مخاوف انهيار كلي للنظام الصحي، في بقعة يعانى فيها القطاع الطبي من استهداف عسكري إسرائيلي للبنى التحتية والمستشفيات، ما تركه عاجزًا عن تقديم الرعاية اللازمة للسكان. 

وعرضت فضائية "يورو نيوز" لقطات مصورة للإجراءات الاحترازية والوضع الحالي بين سكان قطاع غزة، حيث ان وضع النظام الصحي مرتبط بشكل مباشر بالحصار، فلا يمكن للفلسطينيين في غزة تحسين الأوضاع بحال لم تفتح النقاط الحدودية لإتاحة توصيل الأدوات والأدوية اللازمة. 

ويأمل الغزاويون بأن يبقى الوضع الصحي كما هو الآن ولا يزداد سوءًا، على الأقل، في ظل العجز الذي يخلفه الحصار، وتزايد عدد السكان، وضعف النظام الصحي وتدهوره.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وجه بإرسال وفد وزاري بشكل عاجل إلى غزة لمراقبة الوضع والمساعدة في تلبية الاحتياجات.
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