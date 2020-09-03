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تكنولوجيا

للكشف عن كورونا.. شركة صينية تطلق أول هاتف ذكى مع ميزان حرارة مدمج.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
هاتف Umidigi A7S
هاتف Umidigi A7S
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة Umidigi الصينية، النقاب عن أول هاتف ذكي للمبتدئين مزود بميزان حرارة مدمج، وهو يحتوي على مقياس حرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء بدون تلامس، ويسمح للمستخدمين بقياس درجة حرارة شخص ما دون ملامسة جسدية، أي أنه يمكنه المساعدة في الكشف عن مصابي كورونا دون الإصابة بالعدوى.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Umidigi A7S، مع زر اختصار على جانب الهاتف يمكن تخصيصه لتشغيل تطبيق مقياس الحرارة، أو يمكن استخدامه للضغط والتحدث.


The shortcut key can launch the thermometer app

ويأتي هاتف Umidigi A7S، ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة، حيث يعمل بنظام التشغيل Android 10 Go، مدعوما بمعالج رباعي النوى من نوع MediaTek MT6737، بسرعة 1.25 جيجاهرتز، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رم بسع 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة microSD.

The Umidigi A7S is an Android Go phone with a contactless thermometer built in

ويقدم هاتف Umidigi A7S، شاشة من نوع LCD بقياس 6.53 بوصة، وبدقة +720p، وتأتي الكاميرا الأمامية داخل نوتش على شكل قطرة ماء بدقة 8 ميجابكسل، ومزودة بخاصية قفل الوجه ولا يوجد قارئ بصمات الأصابع.

ويمتلك هاتف Umidigi A7S، 3 كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق.
The Umidigi A7S is an Android Go phone with a contactless thermometer built in

ويحتوي هاتف Umidigi A7،S على بطارية بسعة 4,150 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB-C ، بقدرة 5 واط فقط. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي الرمادي، والأزرق، والأخضر، وهو متاح للحجز المسبق بسعر 70 دولار أمريكي، بدءا من 21 سبتمبر الجاري.

4,150 mAh battery with 5 W charging
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