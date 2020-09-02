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تكنولوجيا

Tecno تكشف عن أحدث هاتف ذكي بـ 1500 جنيه فقط.. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:11 ص
Tecno تكشف عن أحدث
Tecno تكشف عن أحدث هاتف ذكي بـ 1500 جنيه فقط..تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة Tecno رسميًا عن هاتف ذكي الجديد، الذى يحمل إسم Spark Go 2020، من فئة الهواتف الذكية الاقتصادية منخفضة السعر، والتى أصبحت محط اهتمام جمهور عريض من المستخدمين حول العالم.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى Tecno Spark Go 2020 بشاشة قياس 6.52 بوصة بتقنية عرض HD+، مع نوتش على شكل قطرة ماء من أجل الكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

جاء Tecno Spark Go 2020 بمعالج من نوع Helio A20 ثمانى النواة بذاكرة عشوائية رام سعة ٢ جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة ٣٢ جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ولعشاق التصوير جاء Tecno Spark Go 2020 بكاميرا أساسية دقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة ٨ ميجابكسل، و فلاش LED قوي، مع قارىء بصمة إصبع فى الخلف.

ويمتلك Tecno Spark Go 2020 بطارية ضخمة سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير، و سيتم طرحه فى لونين هما الأخضر والأزرق، مقابل 90 دولارًا ما يعادل ١٥٠٠ جنيه مصري، وسيتم طرحه بالسوق الهندي فى 7 سبتمبر المقبل.
Tecno تكشف عن أحدث هاتف ذكي بـ 1500 جنيه فقط.. تفاصيل
Tecno تكشف عن أحدث هاتف ذكي بـ 1500 جنيه فقط.. تفاصيل
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