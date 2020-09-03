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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا اليوم والقناة الناقلة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:08 ص
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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محمد السعيد
يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الإسباني، اليوم، الخميس، على ملعب مرسيدس بينز أرينا لمدينة شتوتجارت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة الجديدة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا والقناة الناقلة:

وتقام مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في تمام التاسعة إلا ربع مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق رؤوف خليف.

ألمانيا ضد إسبانيا:

ويسعى منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يواكيم لوف لاستغلال عامل الأرض، بتحقيق الفوز الأول في البطولة، في مباراة الليلة.

في المقابل يبحث منتخب إسبانيا، في انتزاع نتيجة الفوز من منتخب ألمانيا واعتلاء صدارة المجموعة مبكرا.

وتعد هذه أول مرة رسمية تجمع المنتخبين منذ 2010، حيث إن آخر مباراة جمعت الثنائي كانت في نصف نهائي كأس العالم 2010، وتغلب منتخب إسبانيا على نظيره الألماني بهدف نظيف.

يذكر أن مباريات دوري الأمم الأوروبية، تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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