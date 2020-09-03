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رياضة

الظهور الأول لـ علي ماهر.. المصري يخشى السقوط أمام المقاولون اليوم بـ الدوري

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:27 ص
فريق المصري
فريق المصري
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محمد السعيد
يحل فريق المصري ضيفا على نظيره المقاولون العرب، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه الجديد علي ماهر لتجاوز كبوته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للابتعاد خطوة عن شبح الهبوط.

كان نادي المصري أعلن الإثنين الماضي، تعيين علي ماهر مديرا فنيا للفريق، خلفا لـ طارق العشري، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وفشل فريق المصري في تحقيق أي فوز بالدوري، منذ استئناف المسابقة عقب التوقف الطويل، بسبب أزمة كورونا، حيث خسر في ثلاث مباريات، وتعادل في لقاء وحيد.

في المقابل يطمح المقاولون في تعميق جراح المصري بانتزاع الثلاث نقاط منه، للحفاظ على آماله في إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثاني.

ويحتل المقالون العرب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 16 بـ 21 نقطة.
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