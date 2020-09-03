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رياضة

بنسبة 90%.. ميسي يقترب من البقاء في برشلونة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
ميسي لاعب فريق برشلونة
ميسي لاعب فريق برشلونة
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محمد السعيد
أكد تقرير أرجنتيني، أن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، بات قريبا للغاية من البقاء في الكامب نو، خلال، الموسم المقبل.

كان ميسي أخبر إدارة برشلونة مؤخرا، برغتبه في الرحيل عن برشلونة، خلال الصيف الحالي، رغم عقده المستمر مع النادي حتى صيف 2021.

وفجرت قناة "tyc sports" الأرجنتينية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن ميسي سيحسم مصيره مع برشلونة، اليوم، الخميس، وسيكون قراره بنسبة 90% هو البقاء مع برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن ميسي يدرس بجدية استكمال عقده مع برشلونة، والرحيل عن الفريق بشكل مشرف، خلال الصيف المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، أبرز المهتمين بالتعاقد مع ليونيل ميسي.
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