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رياضة

أكرم عبد المجيد: الفوز أقرب لـ الزمالك وغيابات بيراميدز غير مؤثرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:34 م
أكرم عبد المجيد
أكرم عبد المجيد
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يسري غازي
أكد أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق ان الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الأقرب لتحقيق الفوز على نظيره فريب بيراميدز الليلة فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويحل فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس فريق الزمالك نظيره ضيفا على بيراميدز فى ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة ٢٤ بالدوري الممتاز.
  
قال أكرم عبد المجيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. اعتقد انها ستكون مباراة قوية بين الزمالك وبيراميدز فى ظل الظروف اللى نمر بها خلال الفترة الأخيرة فى الكرة المصرية.


تابع.. غياب طارق حامد بلا شك يؤثر على نادى الزمالك فى منتصف الملعب الا ان الفرنسي كارتيرون يمتلك العديد من البدائل التى تستطيع سد ثغرة غياب اى لاعب أساسي.

 استطرد .. هى مباراة قوية ونأمل أن نستمتع بها حيث أنها تضم العديد من النجوم ولاعبي الكرة ماريو عن أمنياته أن تسود  الروح الرياضية.

 واختتم حديثه قائلا.. اعتقد ان الفوز للزمالك وهو الأقرب لحصد الثلاث نقاط واعتقد أن الغيابات ليست مؤثرة لاسيما وانهم يمتلكون البدائل الجيدة.
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