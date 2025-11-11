قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
انتخابات النواب 2025.. مظاهرة انتخابية في حب مصر بمدينة 6 أكتوبر
حرصا على اختيار ممثليهم.. شاهد كبار السن والسيدات يزينون العرس الانتخابي بالجيزة
مباحثات مصرية–أوروبية حول الإصلاحات الهيكلية والمنح التنموية بقيمة مليار يورو
اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز
قرار عاجل من المحكمة لعدم التزام إبراهيم سعيد بدفع المصاريف الدراسية لبناته
تصريحات ترامب تثير أزمة.. روسيا تطلب تفسيرا حول استئناف التجارب النووية
البدري أفضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته مع أهلي طرابلس
قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك
معتز الخصوصي: في مصر أكثر من 100 حزب أغلبها لا تعمل على أرض الواقع
اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية بدوائر الهرم والعمرانية.. إقبال كبير منذ الساعات الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل من المحكمة لعدم التزام إبراهيم سعيد بدفع المصاريف الدراسية لبناته

قرار عاجل من المحكمة لعدم التزام إبراهيم سعيد بدفع المصاريف الدراسية لبناته
قرار عاجل من المحكمة لعدم التزام إبراهيم سعيد بدفع المصاريف الدراسية لبناته
إسلام دياب

قررت محكمة الأسرة المختصة تأجيل نظر دعوى النفقة المقامة من بنات لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، لعدم التزامه بدفع المصاريف المدرسية لأبنائه، بإجمالي 150 ألف جنيه.

على جانب آخر، قررت محكمة أسرة النزهة، تأجيل دعوى متجمد النفقة، ضد لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، في الدعوى المقامة ضده من بناته، لعدم التزامه بدفع النفقة الشهرية المستحقة لهن والبالغ متجمدها إجمالي 150 ألف جنيه، لجلسة 29 نوفمبر الجاري.

القضية التي تحمل رقم 2379 لسنة 2025، كانت قد تأجلت سابقًا لإعلان اللاعب بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس، لتعود اليوم إلى الواجهة وسط حالة من الترقب لمصير اللاعب المثير للجدل.

وكشف محامي طليقة إبراهيم سعيد، في تصريحات خاصة، أن الدعوى الحالية تضاف إلى سلسلة من القضايا التي تلاحق اللاعب بسبب النفقة، مؤكدًا أن رفض السداد قد يضعه في مواجهة مباشرة مع عقوبة الحبس.

كان محامى إبراهيم سعيد، قد تقدم بطلب لفتح باب المرافعة، وذلك لتقديم مستندات خاصة بالدعوى، والمحكمة أمهلت دفاع المدعى عليه وفتحت باب المرافعة لتقديم تلك المستندات.

وتأتي هذا الدعوى بالتزامن مع نظر طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، والمقرر الفصل فيه في جلسة 26 أكتوبر الجاري، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب.

اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أسابيع من رفض المحكمة دعواه بضم حضانة بناته، بعدما تجاوزن السن القانونية، لتستمر فصول المعركة القضائية بين الطرفين .

أما محامي اللاعب فأكد أن موكله لم يسع لانتزاع الحضانة بقدر رغبته في رعاية بناته استجابة لنداء طليقته السابقة، التي أعلنت عدم قدرتها على تحمل الأعباء المادية، مشددًا على أن إبراهيم سعيد متمسك برعاية بناته مهما كانت الخلافات الماضية.

محكمة الأسرة لاعب النادي الأهلي إبراهيم سعيد نفقة إبراهيم سعيد مصاريف دراسية عدم سداد مصاريف دراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

اسماعيل الليثي

حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام

ترشيحاتنا

ستاد القاهرة

استاد القاهرة يحتضن وديتي منتخب مصر أمام الجزائر استعدادًا لكأس العرب

المصري

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز في الكونفدرالية الإفريقية

ناصر ماهر ينفي امتلاكه صفحة على الفيس بوك..تفاصيل

ناصر ماهر ينفي امتلاكه صفحة على الفيس بوك..تفاصيل

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد