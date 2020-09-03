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سيارات

هل تسخين السيارة صح أم خطأ؟ الخبراء يجيبون

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:00 م
تسخين السيارة
تسخين السيارة
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أماني نوار
هناك اختلاف بين السائقين وبعضهم عن عملية تسخين السيارة وهل هو أمر صحي للسيارة أم لا؟، ولكن خبراء صناعة السيارات، والمحركات يرون دائما أن السيارات خضعت لعدة التغييرات، وشهدت التطورات، والتي من الممكن أن تخفف من أعباء السائقين، وتقليل حجم الأعطال خاصة والتي ترافق تسخين السيارات في الصباح في الشتاء.

وأكد الخبراء أن السيارات القديمة تعتمد على المكربن، في محركاتها إلى عملية تسخين السيارات قبل البدء بالقيادة حتى لا تتوقف خاصة في فصل الشتاء لذلك فإن السيارة عرضة للتأثر بدرجات الحرارة في الشتاء.

وأوضح الخبراء أن شركات صناعة السيارات استبدلت المكربن واستبدالها فورا بالحقن الالكتروني للوقود وتقنية توقف، وتشغيل السيارات فلم تعد السيارات بحاجة إلى تسخين السيارات بل من الأفضل إعطاء المحرك بضع ثوان فقط  لزيادة ضغط الزيت من خلال السيلا بشكل هادئ لمسافة قصيرة قبل القيادة بشكل طبيعي كما تعد جودة الزيت أمرا ضروريا لحماية المحرك في ظروف الطقس الباردة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
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