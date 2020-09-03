هل تسخين السيارة صح أم خطأ؟ الخبراء يجيبون

هناك اختلاف بين السائقين وبعضهم عن عملية تسخين السيارة وهل هو أمر صحي للسيارة أم لا؟، ولكن خبراء صناعة السيارات، والمحركات يرون دائما أن السيارات خضعت لعدة التغييرات، وشهدت التطورات، والتي من الممكن أن تخفف من أعباء السائقين، وتقليل حجم الأعطال خاصة والتي ترافق تسخين السيارات في الصباح في الشتاء.





وأكد الخبراء أن السيارات القديمة تعتمد على المكربن، في محركاتها إلى عملية تسخين السيارات قبل البدء بالقيادة حتى لا تتوقف خاصة في فصل الشتاء لذلك فإن السيارة عرضة للتأثر بدرجات الحرارة في الشتاء.



