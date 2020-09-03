في حملة للرقابة الادارية.. إحالة 122 موظفا بالمستشفيات ووحدات الصحة للتحقيق|شاهد

اسفرت نتائج الحملة المكبرة التى شنتها محافظة الدقهلية اليوم الخميس بمركز بلقاس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية بمحافظة الدقهلية وقادها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فجر اليوم ويرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ و منال الغندور السكرتير المساعد و استمرت اعمال فرق المرور والتفتيش الميدانى على الوحدات الصحية والمنشآت الغذائية والمخابز والاسواق طوال اليوم بإشراف السكرتير المساعد عن ضبط العديد من المخالفات فى القطاعات المختلفة.





فى قطاع الصحة تقرر غلق٤ منشآت طبية خاصة لجسامة المخالفات بها وعدم وجود ترخيص، وغلق ٢٤ منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، واعدام ١٠٠٠ كجم من الاغذية المختلفة لوجود تغير فى الخواص، وتم تحرير ٥٣ محضرا لمنشآت غذائية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية ، وتحرير ١٤ محضرا لمنشآت صيدلية وطبية خاصة لعدم تواجد مدير فنى ووجود ادوية مهربة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تأمين صحى، وتم تحرير عدد ٥ محاضر بيئيه لمخالفة الاشتراطات الصحية ،كما تم احالة ١٢٢ موظفا بالمستشفيات والوحدات الصحية وذلك لتغيبهم عن العمل وانصرافهم بدون اذن.



وفى قطاع الطب البيطرى تم تحرير عدد ٦ محاضر بإجمالى ٢٣٥ كجم لحوم مذبوحه خارج السلطانه وفى قطاع التموين تم تحرير ٦٤ محضرا ومخالفة بالمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتصرف فى دقيق وللمحلات لعدم وجود ترخيص و شهادات صحية والبيع بأزيد من التسعيرة ، وتم مصادرة ٧٠ اسطوانة غاز..وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم اغلاق ١٥ حضانه تعمل بدون ترخيص وتم تشميعها بالشمع الاحمر، واحالة اثنان من العاملين بالوحدة الاجتماعية ببلقاس للتحقيق لتغيبهم عن العمل.





وفى قطاع القوى العاملة، تم المرور على ٢٢ منشأة ، وتم تحرير محضرين لمطعم ومصنع طوب طريق السماحية وتم عمل اغلاق المصنع ، وتوجيه انذارات للمنشآت ومهلة شهر لتلافى اشتراطات السلامه والصحة المهنية وبالمرور للجان الادارة العامه للمتابعة بديوان المحافظة على الوحدات المحلية نطاق مركز بلقاس، تبين غياب وانصراف بدون اذن لعدد ١٨٠ من العاملين بالوحدات المحلية ببلقاس وبسنديلة والوحدة الصحية ببسنديلة، وتلاحظ وجود ١١ معدة معطلة بهذه الوحدات المحلية ، اضافة الى ٣٥ طفاية حريق تحتاج الى الصيانه ، ووجود اصناف من الرواكد لم يتم التصرف فيها واتخاذ الاجراءات بشأنها وكذا متأخرات بالايرادات ورسوم لم يتم تحصيلها.



وقرر محافظ الدقهلية احالة جميع محاضر المخالفات التى تم ضبطها للنيابة العامة ، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة بشأنها ، وكلف رئيس مركز ومدينه بلقاس ومديرى المديريات المعنية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال كافة الملاحظات الواردة بتقرير المرور للاجهزة المشاركة فى الجولة.



وأكد محافظ الدقهلية استمرار الجوالات الميدانية المفاجئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد والخروج عن القانون .