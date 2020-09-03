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رياضة

ميار شريف تفوز في دور الربع النهائي للدوبل في بطولة براج المفتوحة بالتشيك

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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القسم الرياضي

نجحت ميار شريف بطلة مصر فى التنس، والمتأهلة لأولمپياد طوكيو، مع زميلتها ليوني كونغ في الفوز في دور ربع النهائي للدوبل علي اللاعبتين ريناتا فوراكوفا و مونيكا نيكوليسكو بمجموعتين نظيفيتين، في بطولة پراج المفتوحة بالتشيك.


ونجحت ميار شريف فى تحقيق الفوز فى ثانى مبارياتها في بطولة پراج المفتوحة بالتشيك، علي المجرية دلما جالفى بمجموعتين مقابل مجموعة ، بنتيجة 7/6 – 6/1 – 6/3، قبل أن تودع البطولة من دور الـ 16 أمام الصربية إيفانا يوروفيتش .


وتعتبر هذة المشاركة الثانية لميار شريف هذا العام في بطولة پراج المفتوحة حيث شاركت يوليو الماضي في البطولة ذاتها.


بطولة پراج المفتوحة تعتبر ضمن تصنيف "التشالينچير" وهي من البطولات الهامة في تنس السيدات.


وتسعى ميار شريف إلى حصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى من أجل التقدم في التصنيف العالمى للعبة، خاصة إنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها في حصد المزيد والمزيد من البطولات والوصول على النهائيات .


ميار شريف كانت قد حققت الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضى فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، ونجحت ميار شريف فى الفوز فى المباراة النهائية لفردى السيدات على ستورم سيمونز لاعبة جنوب أفريقيا ونجحت في الفوز 2-0.


وتأهلت ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، بناء على تلك النتيجة، وتٌعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

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